Bortnik: Łączymy przygotowanie fizyczne i taktyczne

Czwartek, 7 stycznia 2021 r. 17:01 Hagi, źródło: Legionisci.com

- W nowoczesnej piłce nożnej w treningu łączy się wszystkie aspekty w jedną całość. Nie oddzielamy przygotowania fizycznego od przygotowania taktycznego i technicznego. Treningi będą wyglądały tak, że będą w nich elementy biegowe i taktyczne. Wiele rzeczy będzie kształtowanych w formie gier, szczególnie moc i wytrzymałość tlenowa. Nie odchodzimy jednak od czystego biegania, oczywiście przeprowadzonego w odpowiedni sposób, żeby mieć pewność, że jest duża kontrola nad intensywnością - zapowiada Łukasz Bortnik, trener przygotowania fizycznego pierwszej drużyny Legii.



- Chcieliśmy, żeby zawodnicy rano zaadaptowali się do innych warunków pogodowych. Rano temperatura sięgała 25-26 stopni, wczoraj cały dzień byliśmy w podróży, także mamy dodatkowo trzy godziny różnicy między Warszawą i Dubajem, więc dążyliśmy do tego żeby pierwsza jednostka była spokojna i wprowadzająca. Jak podkręcimy intensywność, tak jak na popołudniowym treningu, to zawodnicy będą to odczuwać. Być może poranna jednostka była mniej obciążająca niż się spodziewaliśmy, ale o tym dowiedzieliśmy się po treningu. Dlatego zdecydowaliśmy, żeby ta druga - zgodnie z planem - była o większej intensywności i objętości. Myślę, że plan został zrealizowany - mówi o pierwszych dwóch jednostkach treningowych, które w czwartek zrealizowali piłkarze.



- Michał Karbownik i Marko Vesović pracują głównie z fizjoterapeutami. "Karbo" powoli wraca, chcemy spokojnie wprowadzić go do pracy boiskowej. Myślę, że to kwestia około tygodnia. Natomiast "Veso" przechodzi długą rehabilitację. Teraz kończy się szósty miesiąc powrotu po poważnej kontuzji. Mamy plan i realizujemy go. Mamy nadzieję, że niedługo dołączy do nas chociaż częściowo, by mógł robić więcej rzeczy na boisku.