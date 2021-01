Intensywne popołudnie

Czwartkowe popołudniowe zajęcia w Dubaju stały na wyższej intensywności, niż poranne. - Zgodnie z planem druga jednostka była o większej intensywności i objętości. Myślę, że plan został zrealizowany - powiedział trener przygotowania fizycznego Łukasz Bortnik . Fotoreportaż z treningu - 38 zdjęć Hagiego Na boisku stawił się Marko Vesović , ale jego trening polegał jedynie na bieganiu wokół pola gry. Pozostali zawodnicy przy zachodzącym słońcu zrobili wiele biegów interwałowych, a w przerwach wykonywali spokojne ćwiczenia z piłkami. Nie zabrakło także większej gierki, którą zorganizował Czesław Michniewicz . Zespół został podzielony na szarych i żółtych, bramki ustawione tyłem do siebie i rozgrywka odbywała się na całej szerokości i długości boiska. Żółci: Niski, Mosór, Jędrzejczyk, Hołownia - Valencia, Macenko, Kisiel, Ciepiela, Cholewiak - Kostorz Szarzy: Juranović, Lewczuk, Wieteska, Mladenović - Skibicki, Slisz, Andre Martins, Gwilia, Luquinhas - Pekhart Wolnym elektronem był Paweł Wszołek w fioletowej koszulce. W piątek odbędą się dwie jednostki treningowe. Poranne zajęcia w grupach przeprowadzone zostaną w hotelowej siłowni, a o 17 miejscowego czasu zespół spotka się ponownie na boisku kompleksu Jebel Ali.

!(L)! - 15 minut temu, *.tpnet.pl Bramkarz - Quentin Beunardeau .. Mike van de Meulenhof ....Tiago Machowski ... Tomasz Kucz

Obrona - Marcinho ... Jozo Simunovic ... Bruno Uvini

Pomocnicy - Jack Wilshere ... Jackson Irvine ... Fredrik Ulvestad .. Adryan ... Dodi ... Souleymane Diarra ... Javier Espinosa ..

Napastnicy - Diego Costa ... Ahmed Musa .. Daniel Sturridge ... Alexandre Pato ... Wilfried Bony ... Hulk ... Mario Mandzukic ... I po co kupować dac lepsze pensje odpowiedz

Loczek - 3 godziny temu, *.telkab.pl To może Mylika wypożyczą? odpowiedz

1909 - 4 godziny temu, *.media.pl Diovani Trapatoni kiedy dołączy do drużyny? odpowiedz

zdzicho - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Grosik blisko Legii odpowiedz

Kokos - 6 godzin temu, *.nortis.pl @zdzicho: ta napewno odpowiedz

Mariusz(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl @zdzicho: skąd takie info? odpowiedz

Albercik - 4 godziny temu, *.chello.pl @Mariusz(L) : z jego głowy odpowiedz

Cult⚽️ Cult ⚽️Cult - 3 godziny temu, *.57.108 @zdzicho: Jeśli to prawda,to Darek troche nadrobi zaległości,to był by strzał w dziesiâtke✨⚽️✨ odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Albercik : albo z dupy. I to jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobne. odpowiedz

