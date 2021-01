Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Mistrzostwa Polski. Stulecie

Środa, 13 stycznia 2021 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wydawnictwo GiA kontynuuje zapoczątkowaną w 2016 roku serię "Mistrzostwa Polski. Stulecie", która przedstawia przebieg wszystkich rozgrywek Mistrzostw Polski w historii. W grudniu 2020, tuż przed Świętami, ukazał się tom siódmy opisywanej serii, który... wyprzedził szósty tom, który wyjdzie dopiero na wiosnę 2021.



"Stulecia odzyskania niepodległości RP, stulecie powstania PZPN w wolnym kraju, stulecie pierwszych rozgrywek o mistrzostwo Polski, stulecie pierwszego mistrza polski, stulecie pierwszego meczu biało-czerwonych... Festiwal wspaniałych jubileuszy, którym towarzyszyć ma nasza seria o dziejach najzaszczytniejszego tytułu rozgrywek sportowych, czyli piłkarskiego prymatu" - tak GiA tłumaczyło nazwę serii zapoczątkowanej dokładnie 26 października 2016 roku, kiedy na rynku ukazał się Tom 1. tej serii.



Tomy białe i czerwone wydawane są zwykle naprzemiennie. W białych, z podtytułem "Ludzie, fakty", przedstawiane są biogramy wszystkich uczestników rozgrywek o mistrzostwo Polski - piłkarzy, trenerów, ale również innych znaczących postaci dla polskiego futbolu. W tomach "czerwonych" (pierwszy z nich, czyli drugi tom serii, ukazał się w maju 2017 roku), z podtytułem "Mecze, kluby", przedstawiane są wszystkie spotkania (w formie znanej z innych publikacji GiA 'tabelki') oraz mnóstwo ciekawostek. W tomach czerwonych, sezon po sezonie, przedstawione są wszystkie kolejne kluby najwyższej klasy rozgrywkowej, wraz z wynikami, składami itp. Ponadto dowiadujemy się, do czego zdążył przyzwyczaić nas już autor serii, mnóstwa informacji statystycznych, najstarszych/najmłodszych strzelców, mistrzów, czy kto kiedy jako pierwszy zdobył 50., setną, czy sto pięćdziesiątą bramkę. Wszystko to oczywiście okraszone dobrze dobranymi fotografiami z odpowiedniego okresu.



Cała publikacja, planowana na tomów kilkanaście, będzie zdecydowanie bardziej szczegółowa niż wydany w między czasie album "Mistrzostwa Polski". Oczywiście kibice Legii znajdą w środku sporo interesujących informacji, dotyczących wszystkich kolejnych rozgrywek, naszych zawodników i trenerów.



We wstępie najnowszego, wydanego w grudniu zeszłego roku, tomie siódmym (pierwszym wydanym nie po kolei), autorzy poświęcają trochę miejsca sylwetce Andrzeja Gowarzewskiego, który przez wiele lat był najważniejszą osobą i "twarzą" wszystkich wydawnictw spod szyldu "Encyklopedia Fuji". Jemu też pozostali pracownicy katowickiego wydawnictwa dedykują ten tom. Tomy 1-5 można obecnie nabyć na stronie wydawcy w promocyjnej cenie 150 złotych.



Tom 1: ludzie, fakty. 1918-1939. Premiera: październik 2016. Liczba stron: 288

Tom 2: mecze, kluby. 1918-1939. Premiera: maj 2017. Liczba stron: 432

Tom 3: ludzie, fakty. 1945-1962. Premiera: październik 2017. Liczba stron: 272

Tom 4: mecze, kluby. 1945-1955. Premiera: czerwiec 2018. Liczba stron: 320

Tom 5: mecze, kluby. 1956-1962. Premiera: sierpień 2018. Liczba stron: 288

Tom 7: mecze, kluby. 1963-1969. Premiera: grudzień 2020. Liczba stron: 288



Tytuł: Mistrzostwa Polski. Stulecie. Tom 7

Autor: Andrzej Gowarzewski

Wydawnictwo: GiA

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 288

Cena okładkowa: 59 zł



