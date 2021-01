Poranna siłownia

Piątek dla całej drużyny Legii rozpoczął się od zajęć siłowych. Piłkarze zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza trenowała od godziny 9:30 miejscowego czasu, druga godzinę później. Najpierw odbyła się rozgrzewka w pięknych okolicznościach przyrody na przyhotelowym trawniku, a następnie zawodnicy udali się do hotelowej siłowni, gdzie korzystając z dostępnych sprzętów wzmacniali poszczególne partie mięśni. Po godzinie 17 miejscowego czasu drużyna będzie trenowała na boisku. Fotoreportaż z meczu - 17 zdjęć Hagiego fot. Hagi / Legionisci.com

