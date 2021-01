Kolejne mecze Legii przełożone

W najbliższą niedzielę futsaliści Legii Warszawa mieli zmierzyć się we własnej hali z aktualnym liderem, zespołem AZS UG Gdańsk, jednak decyzją Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN wszystkie spotkania 15. oraz 16. kolejki 1. ligi zostały przełożone. Jak już wcześniej informowaliśmy, w innym terminie odbędzie się również mecz 1/32 finału Pucharu Polski z ekstraklasowym AZS-em UW Wilanów, który był zaplanowany na początek stycznia. Terminarz Legii: 1/32 PP - Legia Warszawa - AZS-em UW Wilanów (mecz przełożony) 15. kolejka - Legia Warszawa - AZS UG Gdańsk (mecz przełożony) 16. kolejka - KS Gniezno - Legia Warszawa (mecz przełożony) 31.01. - 17. kolejka - Legia Warszawa - Futsal Szczecin

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl Czy podali jakiś konkretny powód? Domyślam się, że korona, ale to by musiało oznaczać, że zakażone jest pół ligi. odpowiedz

