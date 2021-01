LIVE!: Legia - Liwa FC

O godzinie 14 czasu polskiego (17 czasu miejscowego) Legia Warszawa rozegra pierwsze sparingowe spotkanie w tym roku. Mecz odbędzie się na stadionie kompleksu Jebel Ali. Rywalem "Wojskowych" będzie miejscowy zespół Liwa FC, który na co dzień występuje w UAE Second Division League, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Klub Liwa FC powstał w 2020 roku, sezonie 2020/21 rozegrał do tej pory dwa spotkania - jedno wygrał, jedno przegrał. Zapraszamy na naszą tekstową RELACJĘ LIVE! naszego wysłannika w Dubaju. PRZYGOTOWANIA DZIEŃ PO DNIU TRENINGI SPARINGI FOTO VIDEO

ciajek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wygrała LEGIA I TO JEST ISTOTNE

wam gównojady zawsze będzie żle

Olomanolo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Panie Arturze J. dostać żółtko w sparingu to jesteś misczem jak dla mnie - i to w którym się prowadzi -piwiedz pan szczerze ile za to dostałeś w meczach żółte kartki w sparingach żółte kartki weź Pan idź już na emeryturę bo się do niczegonie nie nadajesz odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Olomanolo : Dokładnie



:) - 3 godziny temu, *.chello.pl "nie poddham sie, nie zhezygnuje" odpowiedz

Dziekuje.8qq - 3 godziny temu, *.play-internet.pl

A jak przyjdzie zagrać ze Stala Mielec to przegraja.



To będzie ostatni wygrany sparing.

Kopwdópępudla - 4 godziny temu, *.121.50 Moim zdaniem sparing z takimi korniszonami jest bez sensu. Po pierwsze to równie dobrze mogliby być to pracownicy hotelu (pokojówki i sprzątaczki w pierwszym składzie). Po drugie żadnych korzyści szkoleniowych bo podobne można zebrać w treningu. Po trzecie lepiej rozegrać mecz między sobą bo jedni muszą obronić swoją pozycję w składzie a drudzy mający ambicję ją wywalczyć. W takich warunkach są większe korzyści szkoleniowe bo zadania nałożone na oba składy są realizowane w trudniejszych warunkach. No i po czwarte po co narażać się na porażkę w pierwszym meczu w roku, na falę pomyj i kucnięcie psychiki młodych?



Jak grać to tylko z minimalnie słabszymi lub tylko z lepszymi.



Żeby wyjść z tego dołka finansowego i słabego poziomu drużyny potrzebne są porządne wzmocnienia. Jak nie ma kasy na transfery to potrzebny jest ktoś kto potrafi takich kocurów znaleźć (koniec kontraktów lub dostrzec olbrzymi potencjał). Niestety jeden jełop nie da swojej kasy a drugi nie potrafi.



Obecnie czeka nas chyba zastój, wprowadzanie młodych i liczenie na puchary najniższej kategorii, czyli cud.







WWL - 4 godziny temu, *.chello.pl @Kopwdópępudla:



Zgadzam się ????

Mrok - 3 godziny temu, *.chello.pl @Kopwdópępudla: nie da się ukryć ze jechanie 6000 km po to aby rozegrać sparing z zespołem który właśnie został powołany do życia to jakiś kompletny absurd. Ani nie zdobędą doświadczenia ani nie zmęczą się taktycznie w rywalizacji tym przeciwnikiem. Od pewnego czasu gramy sparingi z drużynami z łapanki. Po co?



Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Kopwdópępudla: marnujesz się tu na forum "trenerze". odpowiedz

Śródmieście Północne - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Kopwdópępudla:

zgadzam się !

zastój to mamy już od 4 lat, niestety tak to jest, że po tłustych latach przychodzą lata chude !



Mabi - 5 godzin temu, *.chello.pl Muszą wyjść na spotkanie skoncentrowani... Bo inaczej skończy się to ostrym laniem...



Sebo(L) - 5 godzin temu, *.master.pl Jak mawiają klasycy : "czeka nas trudne spotkanie" odpowiedz

Że jak kto ....... :)

Olo - 5 godzin temu, *.chello.pl III liga Emiratów Arabskich. Co to w ogóle za przeciwnik? :) odpowiedz

SF - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Ciekawe jak sie zagraja !!! odpowiedz

Dexter - 6 godzin temu, *.orange.pl Ciężki mecz odpowiedz

