Sparing: Legia 8-0 Liwa FC

Pogrom na otwarcie

Sobota, 9 stycznia 2021 r. 15:51 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa w dobrym stylu zainaugurowała zgrupowanie w Dubaju. Mistrzowie Polski pewnie pokonali Liwa FC aż 8-0. Cztery bramki zdobył najlepszy strzelec w tym sezonie Tomas Pekhart, który zagrał jedynie 45 minut. Po jednym trafieniu dołożyli z kolei Cholewiak, Mosór, Skibicki oraz Gwilia.



Mecz przeciwko drużynie rywalizującej na trzecim poziomie rozgrywkowym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczął się po myśli mistrzów Polski. Piłkarze Legii mieli przewagę już od pierwszych minut meczu, chociaż swoje akcje budowali spokojnie, zaczynając od formacji obronnej. W 7. minucie spotkania podopieczni Czesława Michniewicza objęli prowadzenie, a do siatki piłkę skierował Mateusz Cholewiak. Pomocnik Legii wykorzystał podanie od Joela Valencii i z bliskiej odległości po raz pierwszy pokonał bramkarza rywali. Po zdobyciu pierwszej bramki, "Wojskowi" nie ustawali w atakach. Aktywny był m.in. Kacper Skibicki, który kwadrans po pierwszym gwizdku sędziego wywalczył rzut rożny, po którym padł drugi gol dla Legii. Po wykonanym stałym fragmencie gry piłka trafiła w pole bramkowe, gdzie najlepiej odnalazł się Ariel Mosór. Środkowy obrońca bez większych problemów podwyższył prowadzenie.



Chwilę potem pokazał się 19-letni Bartłomiej Ciepiela, dla którego mecz z Liwa FC był niezwykle istotny w kontekście zaprezentowania swoich umiejętności trenerowi. Środkowy pomocnik spróbował strzału z dalszej odległości, lecz futbolówka przeleciała ponad poprzeczką. W 31. minucie precyzji zabrakło z kolei Skibickiemu. Zawodnik także posłał piłkę nad celem, marnując dobrą okazję na gola na 3-0. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze i na dwie minuty przed końcem pierwszej połowy Skibicki dopiął wreszcie swego i wpisał się na listę strzelców. Po dobrym podaniu piłkarz znalazł się sam na sam z bramkarzem rywali i technicznym strzałem posłał piłkę między jego nogami. Wkrótce sędzia dał sygnał do zakończenia pierwszej połowy. Po zmianie stron jedenastka Legii uległa całkowitej przebudowie.



fot. Hagi / Legionisci.com



Druga połowa zaczęła się podobnie jak pierwsza - od śmiałych ataków stołecznej drużyny. W 52. minucie mocne uderzenie oddał Filip Mladenović i z dużym trudem poradził sobie z nim bramkarz Liwa FC. Pięć minut potem sędzia podyktował rzut karny dla Legii. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Tomas Pekhart i po chwili legioniści prowadzili już różnicą czterech goli. Czech swoją wysoką formę potwierdził niebawem, a dokładniej w 65. minucie. Wówczas napastnik pokazał swój największy atut - grę głową, finalizując dośrodkowanie od Josipa Juranovicia. Ataki legionistów trwały nadal. Podobać mogło się to, że nie zadowalali się oni wysokim prowadzeniem, ale cały czas dążyli do kolejnych bramek. W 72. minucie hat-tricka skompletował Pekhart. Pomimo tego, że napastnik pojawił się na boisku w przerwie, to już po raz trzeci znalazł sposób na bramkarza Liwy FC. Tym razem czeski piłkarz skorzystał z podania od Pawła Wszołka.



Kwadrans przed końcem regulaminowego gry... kolejny gol! Ponownie w całej akcji brał udział Pekhart, który tym razem na swoje konto dopisał asystę. Czech zagrał do Waleriana Gwilii, który technicznym strzałem z pierwszej piłki nie dał golkiperowi rywali szans na skuteczną interwencję. Dziesięć minut przed końcem swoją okazje miał Andre Martins. Portugalczyk dostał piłkę od Wszołka, ale piłka po jego strzale przeleciała minimalnie nad poprzeczką.



W samej końcówce wynik ustalił Pekhart zdobywając swoją czwartą bramkę.





fot. Hagi / Legionisci.com