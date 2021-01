Gwilia: Wyniki nie są ważne

Sobota, 9 stycznia 2021 r. 16:24 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Wyniki teraz nie są ważne. Najważniejsze jest to, byśmy teraz budowali swoją formę, grali w dobrym tempie i odpowiednio przygotowali się do drugiej części sezonu - mówi Walerian Gwilia.



- Teraz czuję już się dobrze, tęskniłem za graniem i mam nadzieję, że złapię formę i pomogę drużynie w nadchodzącej rundzie. Tu w Dubaju mamy wszystko, by dobrze pracować i przygotować się do ligi.



- Tomas Pekhart strzelił dziś cztery gole, ale wszyscy dali maksimum z siebie. Cieszy to, że młodzi zawodnicy bardzo się starają, a my musimy im w tym pomagać.