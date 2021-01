Komentarze (7)

Seba - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Sztos odpowiedz

JakiToMaSens - 4 godziny temu, *.orange.pl 1. Pilkarze trenuja w temperaturze ponad 30 stopni na plusie. Wróca do Polski gdzie pare dni po powrocie zagrają w temperaturze -5.

2. W zgrupowaniu nie uczestniczy ani jeden nowy pilkarz. Gdzie maja sie zgrywac sie nowi pilkarze jak nie na zgrupowaniu. odpowiedz

Przytomny - 6 godzin temu, *.orange.pl 5 x nie trafić do pustej bramki, szanuję ! odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 6 godzin temu, *.52.138 Jaki kurs na tak wysoki handicap lub liczbę goli? Bo kolega Artur J. pyta odpowiedz

Awers - 2 godziny temu, *.chello.pl @koneser polskiej piłki klubowej: Wyższy był na to że zrobi żółty kartonik odpowiedz

