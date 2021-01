Futsal

Michał Szymczak nowym zawodnikiem Legii

Poniedziałek, 11 stycznia 2021 r. 09:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nowym zawodnikiem futsalowej Legii Warszawa został 34-letni Michał Szymczak, który dotychczas występował w czołowym ekstraklasowym zespole Gatta Active Zduńska Wola. Szymczak w obecnym sezonie wystąpił w 15. spotkaniach swojego klubu, zdobywając jedną bramkę, a drużyna ze Zduńskiej Woli zajmuje piąte miejsce w futsalowej ekstraklasie. Łącznie zawodnik ma na swoim koncie 163 występy (w ciągu ośmiu kolejnych sezonów) w najwyższej klasie rozgrywkowej w drużynie Gatty, w których zdobył 42 bramki. Od początku stycznia 2021 roku, zawodnik reprezentować będzie barwy I-ligowej Legii Warszawa.



Co spowodowało, że zdecydowałeś się na przenosiny do Legii – bądź, co bądź, drużyny grającej jeszcze na zapleczu ekstraklasy?

– Zdecydowała chęć stabilizacji, jak również, mimo moich niespełna 35 lat, chęć dalszego rozwoju i pokazania się gdzieś indziej niż w Zduńskiej Woli, gdzie grałem przez 10 ostatnich lat.



W Gattcie grałeś regularnie, od 10 lat. Miałeś wypracowaną pozycję w czołowym zespole ekstraklasy. Jak tłumaczyłeś swoją decyzję w dotychczasowym klubie, bo zapewne działacze klubu ze Zduńskiej Woli nie byli zadowoleni ze straty doświadczonego zawodnika w trakcie rozgrywek?

– W klubie ze Zduńskiej Woli już od dłuższego czasu działo się źle, co nie podobało mi się, bowiem lubię stabilizację. To co ostatnio działo się w klubie, było nie fair wobec zawodników i nie byłem jedynym, który w przerwie świąteczno-noworocznej opuści szeregi Gatty. W drużynie zajdą bardzo duże zmiany. Oby chłopakom wiodło się jak najlepiej, bo życzę im jak najlepiej, zostanę ich wiernych kibicem, ale przyszedł czas, że trzeba stawiać na siebie.



Wiesz w ogóle czego możesz spodziewać się w rozgrywkach I ligi? Miałeś okazję śledzić ten poziom rozgrywkowy?

- Jasne, śledzę te rozgrywki na bieżąco, choćby ze względu na osobę Mariusza Milewskiego, który od lat jest moim bardzo dobrym kolegą. Zawsze śledziłem jego poczynania, jak mu się wiedzie. Wszystko zmierza tutaj w dobrym kierunku, to jest dopiero drugi sezon Legii w rozgrywkach ligowych i już walczą o awans do ekstraklasy. Chciałbym pomóc Legii w osiągnięciu tego celu i jak najszybciej wrócić na poziom, na którym grałem dotychczas.



Jaki wpływ na Twoją decyzję miała osoba Mariusza Milewskiego, z którym przez kilka lat grałeś razem w Gattcie, a obecnie stanowi ważny punkt w futsalowej Legii?

- Myślę, że miał duży wpływ na moją decyzję. Znamy się od bardzo dawna, nasze rodziny się znają, zawsze mieliśmy dobry kontakt z Mariuszem, dzwoniliśmy do siebie regularnie. Na drugim planie było też to, co będzie dalej. Chcę Mariuszowi pomóc w awansie i to teraz mój główny cel.



Jesteś strażakiem – czy przenosiny do Legii w jakiś sposób nie utrudnią Twojej pracy w dotychczasowej jednostce, czy bez problemu będziesz mógł łączyć sprawy sportowe i zawodowe?

- Zawsze sobie dawałem radę, odpowiednio planowałem wszystko, aby dało się łączyć jedno z drugim. Nie spodziewam się żadnych problemów z logistyką. Zresztą nie tylko ja miałem okazję łączyć pracę jako strażak z grą w futsalowej drużynie – w Gattcie było nas trzech strażaków i zawsze wszyscy dawaliśmy sobie radę, o czym najlepiej świadczyły dobre wyniki drużyny. Jestem spokojny, że i teraz poukładam wszystko jak należy.



Rozmawiał Bodziach



Imię i nazwisko: Michał Szymczak

Data urodzenia: 14.10.1986 (34 lata)

Pozycja: rozgrywający

Kluby:

2020/21 Gatta Active Zduńska Wola – 15 meczów, 1 gol

2019/20 Gatta Active Zduńska Wola – 17 meczów, 4 bramki

2018/19 Gatta Active Zduńska Wola – 22 mecze, 2 bramki

2017/18 Gatta Active Zduńska Wola – 24 mecze, 8 bramek

2016/17 Gatta Active Zduńska Wola – 24 mecze, 6 bramek

2015/16 Gatta Active Zduńska Wola – 22 mecze, 12 bramek

2014/15 Gatta Active Zduńska Wola – 23 mecze, 6 bramek

2013/14 Gatta Active Zduńska Wola – 16 meczów, 3 bramki

Łącznie w ekstraklasie: 163 mecze, 42 bramki