Cierzniak: Najbliższe dni będą ciężkie

- Okres przygotowawczy jest krótki, więc trenerzy mają nie lada zadanie, by wszystko dobrze poukładać. Nigdy nie spotkaliśmy się z takim okresem wcześniej. Trzeba więc w szczególności na początku mocniej się przyłożyć, by później mieć świeżość. Uważam jednak, że to normalny proces. Nawet się nad tym zbytnio nie zastanawiamy, tylko zgadzamy się z opinią trenera i robimy swoje - mówi Radosław Cierzniak . - Taktyka w tych czasach jest bardzo ważna, choć może nie jest lubiana. Nawyki, automatyzmy są jednak istotne i potrzebne. Dziś bawiłem się świetnie. W pierwszej części treningu robiliśmy moc typowo bramkarską - po tym naprawdę fajnie się lata. Trener zademonstrował kilka fajnych strzałów, kilka fajnych obron z mojej strony też mogłem pokazać - ocenił poniedziałkowy trening bramkarz. - Czy myślimy o powrocie? Jeszcze nie jest czas na myślenie o tym, bo przed nami półtora tygodnia ciężkiej pracy. Może w ostatnim tygodniu bardziej będziemy o tym myśleć. Skupiamy się na najbliższych dniach, które na pewno będą ciężkie. W niedzielę było luźniej właśnie po to, aby kolejny tydzień został mocno przepracowany. - Chciałbym zagrać w kolejnym sparingu, poczuć boisko, bo jesienią miałem długą przerwę z powodu różnych dolegliwości. Ważne jest złapanie rytmu i boiskowych odległości. fot. Hagi / Legionisci.com

MARKUS od 51 LAT Legia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Z innej beczki Lech nie popełnił błędów LEGII, na obóz wyjechali z nowymi piłkarzami ,Pomimo że nic nie ugrali w grupie to jeszcze się wzmocnią, Panie prezesie z kim I z czym do Europy, nam nie chodzi o ilość tylko o jakość, a tej jakości u nas niema , Tak słabej kadry to najstarsi kibice nie pamiętają, porządny INWESTOR na wczoraj I WZMOCNIENIA na już i jedziemy do Europy, bo w naszej marnej lidze same straty , i wiązanie koniec z końcem, a dług goni dług odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.sekocin.pl Nie dni a miesiące i prawdopodobnie lata będą ciężkie. Brak perspektyw na zmiany autorskiego pomysłu na Legię wg Miodka już teraz zmieniły nasz Klub w średniaka z górnej części tabeli. Na razie prezes odcina balast ale nie dosypuje wartościowego paliwa, na którym można byłoby szybciej jechać i zacząć coś znaczyć. Chyba wszyscy liczą, że eksploduje jakiś talent, o którym jeszcze nie wiemy i dzięki temu pojawi się szansa na nową gotówkę. Obecnie na żadnym zawodniku klub już dobrze nie zarobi więc te następne miesiące będą ciężkie. odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Dawaj na stopera gorszy od Jędrzejczyka nie będziesz. odpowiedz

(L)egoa - 18 minut temu, *.virginm.net @AAA: co za monotematyczność z tym Jędrzejczykiem, to już jest nudne. odpowiedz

