15-18.01: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 15 stycznia 2021 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek w Dubaju drugie spotkanie sparingowe podczas przygotowań do rundy rewanżowej, rozegrają nasi piłkarze. W niedzielę na Bemowie koszykarze Legii podejmować będą Anwil Włocławek - początek tego meczu o 17:35, a bezpośrednią transmisję przeprowadzi Polsat Sport Extra. Naszych siatkarzy z kolei czeka wyjazdowy mecz z Bestiosem Białystok. W poniedziałek bardzo ważne spotkanie zagrają juniorzy starsi koszykarskiej Legii, którzy muszą wygrać z MKS-em różnicą co najmniej dziewięciu punktów, aby zapewnić sobie awans do dalszych gier w ramach Mistrzostw Polski w kat. wiekowej do lat 19.



Rozkład jazdy:

16.01 g. 09:00 Legia II Warszawa - gra wewnętrzna [LTC]

16.01 g. 15:00 MKS Ochota - Legia II Warszawa [kosz, ul. Geodetów 1]

16.01 g. 17:00 Bestios Białystok - Legia Warszawa [siatka]

16.01 g. 21:00 AZ Alkmaar - FC Den Haag

17.01 g. 17:35 Legia Warszawa - Anwil Włocławek [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40 ; Polsat Sport Extra]

18.01 g. 14:00 Dynamo Kijów - Legia Warszawa [Dubaj; TVP Sport]



Młodzież:

16.01 g. 11:00 Legia U18 - Ruch Chorzów U19 [LTC, boisko 7]

16.01 g. 13:00 Legia U17 - Ruch Chorzów 04 [LTC, boisko 7]

16.01 g. 15:00 Legia U16 - Jagiellonia Białystok 05 [LTC, boisko 7]

16.01 g. 17:00 Legia U15 - Drukarz Warszawa [LTC, boisko 7]

17.01 g. 16:00 Legia U14 - Hetman Zamość [ul. Łazienkowska 3]

18.01 g. 17:00 Legia Warszawa U-19 - MKS Ochota U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]