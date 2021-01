Trener bramkarzy rezerw Legii odszedł do Wisły Kraków

Dotychczasowy trener bramkarzy II drużyny Legii Warszawa Maciej Kowal odszedł z klubu i dołączył do sztabu szkoleniowego Wisły Kraków jako trener bramkarzy. Kowal pracował w Legii 6 lat. Do Legii trafił w 2015 roku z Głogowa i od tamtego czasu szkolił kolejne pokolenia młodych i zdolnych zawodników. Był koordynatorem treningu bramkarzy Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Ze swoimi podopiecznymi zdobywał m.in. tytuły mistrza Polski juniorów (CLJ U18/U19) w 2015, 2016, 2017 roku. W swojej karierze, 33-latek pracował również w GKS Tychy i Chrobrym Głogów, a także reprezentacji Polski U19 i U20.

