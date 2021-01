Dzierżawa kortów przy Myśliwieckiej coraz bliżej

Poniedziałek, 11 stycznia 2021 r. 17:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Puls Biznesu

Przed trzema miesiącami opisywaliśmy skomplikowaną sytuację, w jakiej znalazła się tenisowa sekcja Legii Warszawa. Powołana spółka Legia Tenis sp. z o.o., z zarządem złożonym z osób z zarządu piłkarskiej Legii, wystąpiła do miasta o 30-letnią dzierżawę nieruchomości przy ulicy Myśliwieckiej 4a. W Pulsie Biznesu, Dariusz Mioduski mówi, że jest coraz bliżej finalizacji rozmów nt. dzierżawy tego terenu.



Jako Legia już teraz finalizujemy rozmowy w sprawie dzierżawy kortów tenisowych w pobliżu stadionu i stworzymy na nich jeden z najnowocześniejszych obiektów tenisowych w Polsce. Będziemy też rozwijać sieć szkółek tenisowych, które uzupełnią naszą wielosekcyjną ofertę dla dzieci i młodzieży. Dotarcie do młodych odbiorców jest zresztą jednym z najważniejszych celów na najbliższe lata, dlatego wokół marki Legii tworzymy nowe projekty związane między innymi z gamingiem i lifestyle'em - mówi Dariusz Mioduski, prezes i właściciel Legii Warszawa.



Cały czas nie ma z kolei nowych wieści nt. zagospodarowania terenu oraz rozpoczęcia prac przy stadionie Legii od strony ulicy Czerniakowskiej, gdzie miały powstać kolejne boiska piłkarskie zarządzane przez Legię, a także restauracja. Przez długi czas problem stanowiła sekcja strzelecka Legii, która miała opuścić teren na czas budowy. Mijają kolejne miesiące, a nawet lata, a sprawa cały czas nie ruszyła się ani trochę do przodu. Przypomnijmy, że początkowo sekcja strzelecka Legii miała opuścić teren... 15 stycznia 2019 roku.