Legia w Dubaju

Ofensywne popołudnie

Poniedziałek, 11 stycznia 2021 r. 19:06 Hagi, źródło: Legionisci.com

Po południu na boisku kompleksu Jebel Ali Sport Center pojawiła się ofensywna grupa zawodników, która rano ćwiczyła na siłowni. Gracze z formacji defensywnych, którzy taktykę mieli przed południem, zostali na siłowni. Do treningów z drużyną wrócili Michał Karbownik, Rafael Lopes i Bartosz Kapustka.



Fotoreportaż z treningu - 29 zdjęć Hagiego







Po rozgrzewce zawodnicy grali w dziadka, a następnie zostali podzieleni na dwie grupy, które rywalizowały w gierce na utrzymanie piłki. Szkoleniowcy liczyli ilość wymienionych podań, które następnie były zamieniane na punkty.



Głównym punktem zajęć były jednak ćwiczenia strzeleckie. Nie zabrakło dośrodkowań ze skrzydeł, wymian szybkich podań, zejść z boku do środka i strzałów na bramkę. Napastnicy musieli także wbiegać w pole karne i starać się ustawić za plecami rywali i skutecznie wykończyć dogranie z bocznej strefy boiska.



We wtorek także odbędą się dwie jednostki treningowe.