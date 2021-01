Kapustka: Ze zdrowiem już wszystko dobrze

Wtorek, 12 stycznia 2021 r. 08:17 Hagi, źródło: Legionisci.com

W meczu z Lechią Gdańsk na początku grudnia Bartosz Kapustka został brutalnie sfaulowany, przez co nie wystąpił w dwóch ostatnich meczach rundy. Klub informował, że uraz nie był groźny, ale noga odczuła mocne starcie z przeciwnikiem.



Przez pierwsze dni pobytu w Dubaju "Kapi" nie trenował na pełnych obrotach. W poniedziałek wrócił do ćwiczeń z resztą drużyny.



- Z moim zdrowiem już wszystko jest ok. Na początku rzeczywiście stopniowo wchodziłem w trening, ponieważ po urazie w meczu z Lechią Gdańsk okazało się, że to jednak nie jest takie byle co. Nasi fizjoterapeuci zrobili świetną robotę. Może jeszcze nie na 100 procent ale na 99 procent jestem. Dzień, dwa i wszystko będzie już na sto procent - mówi zawodnik.



- To moje pierwsze zgrupowanie w Dubaju. Mamy doskonałe warunki do pracy. Słońce grzeje mocno, ale to jest tylko pozytywne. Nie ma żadnego powodu do narzekań, nie ma oszczędzania się. Jesteśmy tutaj, by ciężko pracować i robimy to każdego dnia - dodaje.