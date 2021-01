Futsal

Mateusz Olczak zawodnikiem Legii

Wtorek, 12 stycznia 2021 r. 09:25 źródło: Legionisci.com

Nowym zawodnikiem futsalowej Legii został Mateusz Olczak, który przez sześć ostatnich sezonów występował w rozgrywkach ekstraklasy w barwach Gatty Zduńska Wola. 26-letni rozgrywający w obecnym sezonie zdobył 7 bramek w 15 występach.



- Na samym początku chciałbym się przywitać ze wszystkimi w Legii. Bardzo się cieszę, że trafiłem właśnie tutaj. W Zduńskiej Woli spędziłem wspaniałe chwile, zebrałem spore doświadczenie, poznałem wielu wspaniałych ludzi, z którymi zdobywaliśmy wspólnie medale. Decyzja o zmianie barw klubowych przechodziła mi przez myśl od jakiegoś czasu z jednego względu. Relacje z osobami zarządzającymi obecnie w Gattcie doprowadziły do tego, że wielu kluczowych zawodników opuszcza klub nagle, bez podania sobie ręki. Szkoda, bo nie tak to powinno wyglądać... Przechodzę do I ligi, ale uważam, że dla obu stron jest to krok do przodu. Wiem, że w Legii mogę dalej się rozwijać, a zarazem dać klubowi swoje doświadczenie zdobyte w Futsal ekstraklasie - mówi zawodnik.





Miałeś okazję śledzić grę legionistów na tym poziomie rozgrywkowym? Wiesz czego można spodziewać się w rozgrywkach I ligi?

– Jasne. Oglądałem mecze Legii i uważam, że w zespole jest ogromy potencjał – ten zespół cały czas rozwija się. Jeżeli w każdym meczu będziemy wychodzić w 100% zaangażowani i skoncentrowani na swojej grze, jesteśmy w stanie wygrywać ze wszystkimi. Jest kilka drużyn, które walczą wraz z nami o awans, i to z nimi będziemy mieli kluczowe mecze. Oczywiście, nikt się nie położy i w każdym spotkaniu będziemy musieli utrzymywać swoją jakość.



Czy osoba Mariusza Milewskiego, który w przeszłości również występował w Zduńskiej Woli, miała wpływ na Twoją decyzję?

– Oczywiście, że tak. Mariusz to mój przyjaciel. Od samego początku go wspieram i szczerze mu kibicuję. Jak przyszedłem do Gatty, wraz z innymi młodymi zawodnikami, Mariusz był naszym opiekunem i można nawet powiedzieć – osobistym trenerem. Pokazał nam, jak funkcjonować zarówno na boisku, jak i w życiu codziennym. Bardzo dużo się od niego nauczyłem i jestem przekonany, że jeszcze wiele się nauczę. Kiedy Mariusz odchodził z Gatty, życzyłem mu awansu do Ekstraklasy i wielu bramek w koszulce Legii w Futsal ekstraklasie. Teraz mam możliwość mu w tym pomóc.



Jesteś ponadto strażakiem – czy gra w Legii sprawi, że zamierzasz zmienić jednostkę, czy bez problemu będziesz mógł łączyć sprawy zawodowe i sportowe bez zmian w pracy?

– Mam przyjemność łączyć grę w futsal ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo się z tego cieszę. System, miejsce pracy oraz osoby, z którymi pracuję, pozwalają mi łączyć te dwie sprawy zawodowe i sportowe. Nie zamierzam zmieniać jednostki, ponieważ tutaj czuję się bardzo dobrze.



Legia cel ma jasny na ten sezon – awans. Czy w przypadku realizacji celu, planujesz związać się z Legią na dłużej, czy na razie w ogóle nie wybiegasz tak daleko w przyszłość?

– Przychodzę do Legii, by wspólnie osiągać wyznaczone cele. Na ten moment naszym celem jest awans i na tym będziemy się koncentrować. Zrobię wszystko, żeby przekonać do swojej osoby kibiców, zarząd i wszystkich, którzy będą na mnie liczyć. Życzyłbym sobie i jak i Legii, żeby nasza współpraca układała się wzorowo i trwała jak najdłużej.



Rozmawiał Bodziach



Imię i nazwisko: Mateusz Olczak

Data urodzenia: 29.07.1994 (26 lat)

Pozycja: rozgrywający

Kluby:

2020/21 Gatta Zduńska Wola – 15 meczów, 7 bramek

2019/20 Gatta Zduńska Wola – 13 meczów, 3 bramki

2018/19 Gatta Zduńska Wola – 18 meczów, 3 bramki

2017/18 Gatta Zduńska Wola – 25 meczów, 5 bramek

2016/17 Gatta Zduńska Wola – 26 meczów, 5 bramek

2015/16 Gatta Zduńska Wola – 24 mecze, 1 gol

2014/15 AZS Uniwersytet Warszawski (I liga) – 9 meczów, 5 bramek

Łącznie: 130 meczów, 29 bramek