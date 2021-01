Jeździecka Legia pomogła zwierzakom z Pomiechówka

Sekcja jeździecka Legii Warszawa po raz trzeci zorganizowała zbiórkę darów dla zwierzaków z Fundacji Wzajemnie Pomocni w Pomiechówku. Dla psów, kotów i dzików przekazane zostały karmy, kołdry, koce, posłania, żwirek, drapaki, orzechy i wiele innych. "Każde zwierzątko znalazło coś dla siebie. Również po raz trzeci nie zabrakło zaangażowania ze strony naszych zawodników, sympatyków i uczestników jazd rekreacyjnych oraz szkółek jeździeckich. Fundację Wzajemnie Pomocni prowadzą dwie wspaniałe siostry, które opiekują się wszystkimi zwierzętami. Możecie właśnie z tej Fundacji adoptować urocze pieski, kotki. Panie utrzymują się i pracują same" - poinformowała sekcja jeździecka Legii.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.