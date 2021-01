Taktyki ciąg dalszy

Wtorek rozpoczął się od mocnej rozgrzewki ze szczyptą rywalizacji. W ćwiczeniach sprinterskich wykorzystano pachołki, tyczki i piłki. Głównym elementem treningu była jednak taktyka, którą zarządził Czesław Michniewicz . Piłkarze długo doskonalili założenia sztabu szkoleniowego. Trener często wstrzymywał grę i tłumaczył czego oczekuje od swoich podopiecznych. Fotoreportaż z treningu - 29 zdjęć Hagiego Piłkarze byli podzieleni na formacje. Blok obronny ćwiczył w trzyosobowych składach. Jedną trójkę tworzyli Igor Lewczuk , Mateusz Wieteska i Artur Jędrzejczyk , a drugą młodzi Nikodem Niski , Ariel Mosór i Jehor Macenko . Musieli oni radzić sobie z atakami pięciu rywali. - Dziś ćwiczyliśmy grę z kontry oraz szybkie konstruowanie akcji w przewadze. W tych fragmentach gry miewamy problemy, więc trenujemy, żeby wyglądało to lepiej i na pewno będzie to wyglądało coraz lepiej - skomentował Bartosz Kapustka . Z drużyną nie trenował Josip Juranović , pod koniec po jednym ze starć pomocy medyków wymagał Mateusz Cholewiak . Zajęcia trwały blisko 2 godziny, a kolejne już o godzinie 16:30 czasu miejscowego.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Ginpasterz - 6 minut temu, *.plus.pl Nieźle. Nie posiadając żadnego klasowego środkowego obrońcy grającego na bardzo dobrym poziomie próbujemy grać trzema. Naprawdę nieźle. odpowiedz

Kristo(L)wawa - 4 godziny temu, *.centertel.pl Lewczuka efekt uboczny covida to sklonowanie chyba jeslo bylo go dwoch :) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.