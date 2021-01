Analiza

Jak legioniści strzelali w rundach jesiennych

Wtorek, 12 stycznia 2021 r. 13:48 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Gdy przed sezonem zastanawiano się, kto po rundzie jesiennej będzie najlepszym strzelcem zespołu z Łazienkowskiej, niewielu z nas wskazało Tomáša Pekharta. Tymczasem Czech w 20 meczach zdobył 14 bramek i jest zdecydowanym liderem pod tym względem w zespole trenera Czesława Michniewicza. Podczas przygotowań w Dubaju Pekhart nadal imponuje skutecznością. Zespół ewidentnie jest uzależniony od wysokiego napastnika. Postanowiliśmy sprawdzić jak w ostatnich pięciu sezonach rozkładały się statystyki jeśli chodzi o strzelców Legii w rundzie jesiennej jak i całym sezonie.



Sezon 2015/2016

Legia w owym sezonie przed przerwą świąteczną rozegrała 38 oficjalnych meczów. Zdobyła w nich 71 bramek, tracąc przy tym 38 goli. Średnio legioniści zdobywali 1.87 gola na mecz. Zdobyte gole rozłożyły się na czternastu zawodników oraz dwie bramki wpadły po uderzeniach samobójczych.



Najlepszym strzelcem był Nemanja Nikolić, który zdobył 25 bramek. Węgier przed przerwą świąteczną rozegrał 36 meczów, 32 od pierwszej minuty natomiast cztery razy pojawiał się na murawie z ławki rezerwowej. Napastnik ustrzelił dublet dwukrotnie z Górnikiem Łęczna, ze Śląskiem Wrocław oraz Górnikiem Zabrze, natomiast w meczu z Cracovią popisał się hattrickiem. Tuż za Nikoliciem na drugim miejscu pod względem ilości zdobytych bramek jesienią uplasował się Aleksandar Prijović, który dziesięć razy wpakował piłkę do bramki rywali. Cztery bramki mniej zdobył od niego Michał Kucharczyk.



W całym sezonie Legia rozegrała 57 meczów, zdobywając 105 bramek i tracąc 51 goli. Średnio na mecz „Wojskowi” zdobywali 1.86 gola na spotkanie. Najlepszym strzelcem zespołu został Nikolić, jeden z najlepszych snajperów, jacy przybyli na Łazienkowską. W 55 meczach zdobył 36 bramek. Tuż za nim uplasował się Aleksandar Prijović, który w 47 meczach zdobył 16 bramek.





Bramki w rundzie jesiennej Bramki w całym sezonie 25 - Nikolić 36 - Nikolić 10 - Prijović 16 - Prijović 6 - Kucharczyk 9 - Kucharczyk 5 - Guilherme, Vranješ 8 - Guilherme 4 - Duda 5 - Duda, Vranješ 3 - Jodłowiec 4 - Jodłowiec 2 - Brzyski, Furman, Żyro 3 - Hämäläinen 1 - Lewczuk, Rzeźniczak, Saganowski, Tričkovski 2 - Brzyski, Furman, Hloušek, Żyro 1 - Broź, Jędrzejczyk, Rzeźniczak, Saganowski, Tričkovski



Sezon 2016/2017

Względem poprzedniego sezonu Legia rozegrała pięć spotkań mniej i zdobyła w nich 61 bramek, tracąc przy tym 51 goli. Średnio „Wojskowi” zdobywali 1.85 gola na spotkanie. Zdobyte bramki rozdzielone zostały na 12 zawodników, natomiast trzy gole dla Legii zdobyli zawodnicy przeciwników.



Ponownie najlepiej do siatki rywali jesienią trafiał Nemanja Nikolić. Węgier tym razem zdobył 19 bramek, dwukrotnie „ukuł” HŠK Zrinjski (Mostar) w eliminacjach Ligi Mistrzów oraz w lidze Piast Gliwice. Zdobył jednego hat-tricka w ostatnim swoim meczu w barwach Legii przeciwko Górnikowi Łęczna, tuż przed przerwą w rozgrywkach. „Niko” wystąpił w 31 spotkaniach (24 mecze w podstawowym składzie i 7 z ławki rezerwowych). Tuż za nim uplasował się Miroslav Radović, Serb w 18 meczach, dziewięciokrotnie trafiał do siatki rywali. Jednego gola mniej natomiast zdobył Aleksandar Prijović.



Cały sezon Legia zakończyła z 52 meczami oraz 88 bramkami zdobytymi i 61 golami straconymi. Pomimo odejścia z zespołu po rundzie jesiennej to nadal Nikolić zdobył najwięcej bramek dla Legii. Cztery gole do swojego dorobku z jesieni dołożył Radović, natomiast na trzecim miejscu pod względem zdobytych bramek uplasowało się trzech piłkarzy - Michał Kucharczyk, Kasper Hämäläinen oraz Aleksandar Prijović, który jak Nikolić w zimie pożegnał się z zespołem z Łazienkowskiej.





Bramki w rundzie jesiennej Bramki w całym sezonie 19 - Nikolić 19 - Nikolić 9 - Radović 13 - Radović 8 - Prijović 8 - Hämäläinen, Kucharczyk, Prijović 5 - Guilherme, Hämäläinen 6 - Guilherme 4 - Kucharczyk 5 - Odjidja-Ofoe 3 - Odjidja-Ofoe 4 - Nagy 1 - Czerwiński, Langil, Lewczuk, Aleksandrow, Moulin 3 - Moulin 2 - Dąbrowski 1 - Czerwiński, Langil, Lewczuk, Aleksandrow, Jędrzejczyk, Jodłowiec, Szymański, Kazaiszwili, Necid





Sezon 2017/2018

Ponownie względem minionych rozgrywek, Legia rozegrała mniej spotkań. Dokładnie 31 meczów w których zdobyła 55 bramek i straciła 29, średnio na mecz zdobywając 1.77 gola. Piętnastu piłkarzy podzieliło się łupem bramkowym i po raz kolejny trzech zawodników rywali trafiało do swojej bramki w meczach z Legionistami.



Pod względem najlepszego strzelca zespołu nie było już tak różowo, jak w minionych dwóch sezonach. Najwięcej bramek zdobył Jarosław Niezgoda oraz Armando Sadiku, obaj zawodnicy siedmiokrotnie wpisywali się na listę strzelców. Albańczyk, który po rundzie jesiennej opuścił szeregi Legii, zagrał w 25 meczach (12 od pierwszej minuty i 13 z ławki), natomiast Niezgoda rozegrał 17 meczów (13 w podstawowym składzie i 4 z ławki). Sadiku ustrzelił dublet przeciwko Bytovii Bytów w 1/4 finału Pucharu Polski, natomiast Niezgoda w meczach, w których strzelał to robił to tylko po razie. Jednego gola mniej zdobył Kasper Hämäläinen a pięć bramek Michał Kucharczyk, Sebastian Szymański i Guilherme.



W całym sezonie Legia rozegrała 50 spotkań, w których strzeliła 87 goli i straciła 46. Najlepszym strzelcem został Jarosław Niezgoda, który zdobył 15 bramek. Tuż za nim z czteroma bramkami mniej Kasper Hämäläinen, a na trzecim miejscu Michał Kucharczyk z 10 trafieniami.





Bramki w rundzie jesiennej Bramki w całym sezonie 7 - Niezgoda, Sadiku 15 - Niezgoda 6 - Hämäläinen 11 - Hämäläinen 5 - Kucharczyk, Szymański, Guilherme 10 - Kucharczyk 3 - Nagy 8 - Szymański 2 - Dąbrowski, Hildeberto, Mączyński, Moulin, Pasquato, Broź 7 - Sadiku 1 - Czerwiński, Michalak 5 - Guilherme 3 - Cafú, Nagy, Paquato 2 - Dąbrowski, Mączyński, Hildeberto, Moulin, Vesović, Broź, Radović 1 - Antolić, Czerwiński, Michalak, Rémy



Sezon 2018/2019

Jesienią Legia rozegrała 30 spotkań, zdobywając 49 bramek i tracąc 30. Średnio na mecz Legioniści zdobywali 1.63 bramki. Zdobyte bramki rozłożyły się na szesnastu zawodników Legii oraz jedna bramka wpadła po samobójczym trafieniu Andrija Bogdanowa, ówczesnego gracza Arki Gdynia.



Debiutancka runda jesienna w barwach Legii w wykonaniu Carlitosa przyniosła 11 bramek w 28 występach (18 od pierwszej minuty i 10 z ławki rezerwowych). Były gracz Wisły Kraków, między innymi dwukrotnie trafiał w meczu ze swoim byłym klubem oraz Górnikiem Zabrze. Sześciokrotnie do siatki rywala trafiał Michał Kucharczyk oraz Cafú, natomiast pięć bramek zdobył José Kanté, dla którego to również była debiutancka runda w barwach Legii, ale po niej został wypożyczony do hiszpańskiego klubu Club Gimnàstic de Tarragona.



Wiosną Legia grała już tylko w lidze i jednym meczu Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa, z którym odpadła z rozgrywek. W 48 meczach „Wojskowi” zdobyli 71 goli i stracili ich 50. Najlepszym strzelcem został Carlitos, który do 11 bramek z jesieni dołożył kolejne osiem trafień. Jedno trafienie więcej zaliczył Michał Kucharczyk, natomiast nie powiększył się dorobek bramkowy Cafú i José Kanté.





Bramki w rundzie jesiennej Bramki w całym sezonie 11 - Carlitos 19 - Carlitos 6 - Kucharczyk, Cafú 7 - Kucharczyk 5 - Kanté 6 - Cafú 4 - Nagy 5 - Kanté, Nagy 3 - Kulenović 4 - Kulenović 2 - Jędrzejczyk, Rémy, Hloušek 3 - Hloušek, Jędrzejczyk, Medeiros 1 - André Martins, Astiz, Mączyński, Pazdan, Philipps, Szymański, Radović 2 - André Martins, Rémy, Szymański, Hämäläinen 1 - Astiz, Mączyński, Pazdan, Philipps, Stolarski, Radović



Sezon 2019/2020

Podobnie jak w sezonie 2018/19 stołeczny klub rozegrał 30 meczów w których zdobył 53 gole i stracił ich 23, osiągając średnią 1.77 zdobytej bramki na mecz. Czternastu zawodników wpisało się na listę strzelców, a Paweł Bochniewicz z Górnika Zabrze strzelił przeciwko Legii bramkę samobójczą.



Najlepszym strzelcem po jesieni został Jarosław Niezgoda, który przez jedną rundę świetnie zastąpił odchodzących z zespołu Carlitosa i Sandro Kulenovicia. Polak wpisał się na listę strzelców 14-krotnie, pokonując między innymi trzykrotnie bramkarza Rakowa czy dwukrotnie trafiając do siatki ŁKS-u Łódź i Wisły Płock. W zimowym okienku transferowym przeniósł się do Portland Timbers. Dziewięć bramek zdobył powracający z wypożyczenia José Kanté, natomiast nowe nabytki „Wojskowych” Walerian Gwilia i Paweł Wszołek wpisali się pięciokrotnie na listę strzelców.



Na koniec sezonu w 49 meczach, legioniści zdobyli 85 bramek i stracili 42. Najlepszym strzelcem pozostał Jarosław Niezgoda, który jak wyżej wspomnieliśmy po rundzie jesiennej odszedł z zespołu. Swój dorobek poprawił José Kanté, który dołożył do swoich dziewięciu trafień, jeszcze cztery gole. Walerian Gwilia natomiast rozgrywki zakończył z 11 bramkami na koncie.





Bramki w rundzie jesiennej Bramki w całym sezonie 14 - Niezgoda 14 - Niezgoda 9 - Kanté 13 - Kanté 5 - Wszołek, Gwilia 11 - Gwilia 4 - Novikovas 7 - Wszołek 3 - Luquinhas, Wieteska 5 - Luquinhas, Pekhart 2 - Carlitos, Kulenović 4 - Novikovas 1 - Lewczuk, Nagy, Rosołek, Stolarski, Marko Vesović 3 - Cholewiak, Rosołek, Wieteska, Antolić 2 - Carlitos, Kulenović, Lewczuk 1 - Nagy, Sanogo, Stolarski, Vesović, Warchoł



Sezon 2020/2021

W tej rundzie zawodnicy Legii, których prowadził trener Aleksandar Vuković oraz obecnie trener Czesław Michniewicz rozegrali 21 spotkań. Strzelili w nich 33 bramki i stracili 21 goli. Tylko jedenastu zawodników wpisało się chociażby raz na listę strzelców a Michał Pawlik z GKS-u Bełchatów skierował piłkę do własnej bramki.



Bezapelacyjnie najlepszym strzelcem zespołu jest Tomáš Pekhart, który zdobył 14 bramek. Jak wspomnieliśmy na samym początku gra Legii jest uzależniona od rosłego Czecha i vice versa. Napastnik dwukrotnie trafiał w meczu z Rakowem Częstochowa, Zagłębiem Lubin czy Wisłą Kraków. Przepaść między Pekhartem a kolejnymi zawodnikami jest olbrzymia, bo po 3 trafienia na swoim koncie mają Maciej Rosołek, Filip Mladenović i Paweł Wszołek, pewne jest, że ten pierwszy na wiosnę swojego dorobku w Legii nie poprawi, gdyż został wypożyczony do I-ligowej Arki Gdynia.





Bramki w rundzie jesiennej 14 - Tomáš Pekhart 3 - Rosołek, Mladenović, Wszołek 2- Rafael Lopes, Slisz 1- Cholewiak, Juranović, Kapustka, Skibicki, Kanté





Podsumowanie





Sezon Liczba meczów jesienią Bilans bramkowy jesienią Gole zdobyte na mecz Najlepszy strzelec Liczba strzelców 2015/2016 38 71-38 1,87 Nikolić - 25 14 2016/2017 33 61-51 1,85 Nikolić - 19 12 2017/2018 31 55-29 1,77 Niezgoda, Sadiku - 7 15 2018/2019 30 49-30 1,63 Carlitos - 11 16 2019/2020 30 53-23 1,77 Niezgoda - 14 14 2020/2021 21 33-21 1,57 Pekhart - 14 11





Jak można zauważyć w powyższej tabelce legioniści rozegrali w tej rundzie w porównaniu z pięcioma ostatnimi sezonami i rundami jesiennymi o wiele mniej spotkań. Bilans zdobytych bramek jest również najmniejszy jak i również średnia zdobytego gola na mecz.



Cieszy przede wszystkim skuteczność Pekharta, który w wielu meczach uratował skórę „Wojskowym”, zapewniając swoimi bramkami trzy punkty. Drużyna Legii głównie stara się dośrodkowywać w pole karne, gdzie świetne warunki oraz bardzo dobrą grę głową wykorzystuje Czech. Martwić może natomiast liczba strzelców w tym sezonie, bo tylko jedenastu zawodników wpakowało piłkę do siatki rywala. Przepaść między Pekhartem a kolejnymi zawodnikami jest bardzo duża, bo wynosi, aż 11 bramek. Brak w Legii drugiego zawodnika, który jak w poprzednich sezonach między innymi Aleksandar Prijović, Michał Kucharczyk, Kasper Hämäläinen czy chociażby José Kanté regularnie trafiał do siatki rywali.