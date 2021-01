Łakomy piłkarzem Zagłębia Lubin

Wtorek, 12 stycznia 2021 r. 21:05 źródło: Legionisci.com / 90minut.pl

Łukasz Łakomy zostanie piłkarzem Zagłębia Lubin. Do 25 stycznia będzie wprawdzie zawodnikiem Legii Warszawa, ale w wyniku porozumienia między klubami już teraz dołączy do Zagłębia na obozie w Turcji. Łakomy trafił do Legii w wieku 13 lat z Wisły Puławy i przeszedł szczeble juniorskie aż do trzecioligowych rezerw, występując zwykle na pozycji defensywnego pomocnika. Zawodnik porozumiał się z Zagłębiem już jesienią ubiegłego roku, przez co nie pozwolono mu na dalszą grę w rezerwach stołecznego zespołu, a jedynie trenowanie z drużyną. Ostatni mecz rozegrał 6 września.