Legia w Dubaju

Pekhart: Najtrudniej rano wstać

Środa, 13 stycznia 2021 r. 09:05 Woytek

- Co jest najtrudniejsze podczas obozu? Poranne wstawanie. W ogóle na zgrupowaniu głównie widzimy jedynie łóżko, restaurację i boisko. W Dubaju mamy świetną pogodę, mamy wszystko, by dobrze trenować - mówi najskuteczniejszy zawodnik Legii Tomas Pekhart.



- Teraz czujemy się zmęczeni, bo trenujemy dwa razy dziennie. To jest jednak konieczne do tego, by wypracować energię potrzebną na pozostałą część sezonu i odpowiednio prezentować się w meczach o stawkę. Mamy nadzieję, że będziemy prezentowali się coraz lepiej i osiągniemy zakładane cele - dodaje.



W środowym porannym treningu Czech trenował lżej z powodu drobnego urazu. - Podczas wczorajszego treningu doznałem stłuczenia palca u stopy i nie mogłem założyć buta, więc dziś trenowałem lżej, ale sądzę, że jutro wszystko już będzie dobrze - wyjaśnił zawodnik.