Sparing z FC Emirates odwołany

Mecz kontrolny Legii Warszawa z Emirates FC, który miał odbyć się w piątek, 15 stycznia o godzinie 14:00 czasu polskiego, został odwołany. Zamiast tego zawodnicy odbędą grę wewnętrzną. Pierwotnie w Dubaju "Wojskowi" mieli rozegrać pięć sparingów, ostatecznie dojdą do skutku. W przyszłym tygodniu drużyna Czesława Michniewicza zmierzy się z Dynamem Kijów i FK Krasnodarem. Transmisję z tych spotkań przeprowadzi TVP Sport. Po powrocie do Polski, 27 stycznia o godz. 16 legioniści zmierzą się w Legia Training Center ze Stomilem Olsztyn. Plan sparingów: 18.01, godz. 14:00 - Dynamo Kijów - Legia 21.01, godz. 14:00 - Legia - FK Krasnodar 27.01, godz. 16:00 - Legia - Stomil Olsztyn [LTC] PRZYGOTOWANIA DZIEŃ PO DNIU TRENINGI SPARINGI FOTO VIDEO

Pawciu - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Wystraszyli sie po 8-0 ?? :) odpowiedz

Ogryzek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Pawciu: może Mioduskiego odpowiedz

Pawciu - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Ogryzek : ze kupi kogos z Emirates FC :) odpowiedz

