Bez Lopesa i Pekharta

Trudy zgrupowania dają się we znaki kolejnym zawodników. W środowym porannym treningu nie brał udziału Artur Boruc , a po kilkunastu minutach powodu bólu w nodze boisko opuścił Rafael Lopes . Ponadto indywidualnie ćwiczyli Michał Karbownik , Josip Juranović i Marko Vesović . Z kolei wczorajsze drobne urazy nie przeszkodziły ćwiczyć na pełnych obrotach Andre Martinsowi i Mateuszowi Cholewiakowi . Fotoreportaż z treningu - 49 zdjęcia Hagiego Jednie w pierwszej części zajęć ćwiczył Tomas Pekhart , który wczoraj doznał stłuczenia palca u stopy. - Nie mogłem założyć buta, więc dziś trenowałem lżej, ale sądzę, że jutro wszystko już będzie dobrze - stwierdził Czech. Motywem przewodnim treningu były akcje skrzydłami i praca nad wykończeniem poprzez liczne strzały na bramkę. Trener zwracał baczną uwagę na dokładność podań. Najlepszą skutecznością wykazali się Mateusz Cholewiak i Kacper Kostorz. Po treningu Czesław Michniewicz pokazywał sztuczki techniczne z piłką, a nawet poradził sobie lepiej niż zawodnicy - wszystko to możecie obejrzeć na powyższym filmie. Kolejny trening po godzinie 16 czasu miejscowego.

Lido - 24 sekundy temu, *.play-internet.pl Dość tego dziadostwa pojechali się opalać zamiast zapier... Jednego dupa boli drugiego boczek bo trzeba pobiegać a wywalić na zbity pysk tych co udają ciągle kontuzję w okresie przygotowawczym, nie potrzeba nam takich ludzi. Potem taki nieprzygotowany nie ma siły biegać. Swojego czasu potrafiłem zagrać dwa mecze na dzień i się tym cieszyłem a tu co tydzień grają i ciągle kontuzje, brak sił po 45 min. Mi płacili grosze oni zarabiają jak na polskie warunki super a mają gdzieś grę i trening, "czy się stoi czy się leży kaska się należy" i to widać w podejściu niektórych do obowiązków. Zamiast jechać na wycieczkę na plażę trzeba było jechać w Tatry pobiegać po górach żeby mieć potem siłę. Kierownictwo widocznie potrzebowało takiej wycieczki. odpowiedz

Ouzo - 19 minut temu, *.centertel.pl Drużyna hipochondryków.... odpowiedz

xxc - 2 godziny temu, *.vectranet.pl nie co bym sie czepiał, ale ten strzał... ulala 0:27 odpowiedz

Ja1916 - 44 minuty temu, *.vectranet.pl @xxc: Ważne że wykonawca był uśmiechnięty i zadowolony z siebie :) odpowiedz

