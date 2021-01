Komentarze (5)

Sss - 14 minut temu, *.chello.pl Virgil van Dijk to jeszcze niedawno był totalnym drewnem. Jak graliśmy z Celtikiem to Kosecki jechał z nim jak z burą suką. Nauczyli go ustawiać się w obronie , wysoki jest to coś tam czasem z bani strzeli, i od razu wielką gwiazdę z niego robią.... odpowiedz

Ouzo - 18 minut temu, *.centertel.pl A Łazienkowska Park ? odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 57 minut temu, *.btcentralplus.com Mamy tylko kase na Virgil Van Kowalskiego. odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.sekocin.pl Buahaha i kolejny pseudo doradca po wszystkich dyrektorach i kierownikach. Kolejny do drenowania klubowej kasy. Ten pseudo prezes nie wyciąga absolutnie żadnych wniosków. Można się pomylić to normalne, ale on się ciągle myli na tym samym... odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 No i to są transfery, a nie tylko piłkarze i piłkarze :):) odpowiedz

