Legia w Dubaju

Niebiescy kontra Żółci, Karbownik na badaniach

Środa, 13 stycznia 2021 r. 17:57 Hagi, źródło: Legionisci.com

Po południu na boisku zabrakło Tomasa Pekharta i Michała Karbownika. Ten drugi udał się na rezonans magnetyczny, ponieważ ból nie pozwala mu normalnie trenować. Indywidualnie pracowali Rafael Lopes i Marko Vesović.



Fotoreportaż z treningu - 46 zdjęć Hagiego



Pozostali zawodnicy rozegrali godzinną grę kontrolną na całej długości i szerokości boiska. Z boku poczynaniom kolegów przyglądał się Josip Juranović. - Szybki łyk i zaczynamy szpila - zdecydował Michniewicz. W gierce obowiązywały dodatkowe zasady - m.in. nie można było podawać do tyłu.





Do przerwy żadnej z drużyn nie udało się trafić do siatki. Urazu doznał natomiast Mateusz Hołownia i jego miejsce na lewej obronie zajął Kacper Tobiasz.

Po przerwie nastąpiło kilka roszad w składzie i obejrzeliśmy aż sześć trafień. Tyle razy "Niebiecy" zdołali pokonać bramkarza "Żołtych". Trzy bramki zdobył Kacper Kostorz, a po jednym dołożyli Bartosz Kapustka, Walerian Gwilia i Paweł Wszołek. "Kosi" trafił do siatki jeszcze raz, ale trenerzy uznali, że uczynił to z pozycji spalonej.





Niebiescy 6-0 (0-0) Żółci

1-0 - Kostorz

2-0 - Kostorz

3-0 - Kapustka

4-0 - Gwilia

5-0 - Wszołek

6-0 - Kostorz



"Niebiescy": Boruc – Wszołek, Wieteska, Lewczuk, Mladenović – Valencia (30' Jędrzejczyk), Kapustka, Andre Martins (30' Slisz), Gwilia, Luquinhas - Cholewiak (30' Kostorz)

"Żółci": Miszta (30' Cierzniak) – Niski, Mosór, Jędrzejczyk (30' Miszta), Hołownia (30' Tobiasz) – Skibicki, Slisz (30' Valencia), Macenko, Ciepiela, Kisiel - Kostorz (30' Cholewiak)