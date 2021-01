15. kolejka Ekstraklasy. Dymisja Probierza

Komentarze (31)

Rympał - 1 godzinę temu, *.114.188 Dawać Probjerza do Legii zamiast tłustego Ceśka odpowiedz

Wolfik - 24 minuty temu, *.mm.pl @Rympał: Nie załamuj mnie.... odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ojej! Co to się stanęło? I ciekawe, co z roślinką. Bierze ze sobą? Teraz trzeba trzymać kciuki, żeby Czesław trwał na stanowisku jak najdłużej. Bo kto wie, co odbije naszemu wizjonerowi? odpowiedz

kaktus - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Bójcie się.... Probierz stracił robotę... Oby loczek nie wpadł na nowy genialny pomysł ;) odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @kaktus: I to podwójny- przecież Brzęczek wolny odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Łach pędzi po majstra, że aż miło. Hanysy powinni to wygrać, ale łach tradycyjnie miał furę szczęścia. odpowiedz

Andrzej - 2 godziny temu, *.plus.pl Takiego frajera, oszusta Puchacza ktoś powinien naprawdę sfaulować aby zapoznał się z uczuciem prawdziwego faulu. Na obecną chwilę największy oszust ligi. Oszustw wiele w meczu a w 75 to już jaja odpowiedz

Wujo - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Probierz nie podał się do dymisji tylko poszedł je...ąć łyski:) odpowiedz

Je ba ć - 3 godziny temu, *.orange.pl Probierza ! odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.inetia.pl Smutniejsza będzie liga bez trenera Probierza. odpowiedz

Wolny - 11 godzin temu, *.chello.pl Ahhh ta Pogoń, braci się nie traci odpowiedz

Cezary1916 - 15 godzin temu, *.com.pl Hej MKS ,hej CWKS Szkoda że już nie aktualne sentyment pozostał tak jak koszulki Pogoni w szafie odpowiedz

Pablo33 - 19 minut temu, *.ziggo.nl @Cezary1916 : Nikt Ci nie zabroni przyjacielu kibicować nadal Pogoni. To Twoje wybory, nie kieruj się wyborami innych. odpowiedz

Tulipan - 15 godzin temu, *.chello.pl Brawo Pogoń ! Zaglebie tez (prawie) liderem tylko odwróć tabele :))) Legia !!! odpowiedz

Ania - 12 godzin temu, *.orange.pl @Tulipan: ale Sosnowiec :)))) odpowiedz

Hiszpan - 23 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Kuchy ładnie dziś szalał. Kuchy KING. odpowiedz

Po(L)ubiony - 16 godzin temu, *.chello.pl @Hiszpan: Parę razy się skompromitował. Faktycznie, zaszalał. odpowiedz

Hiszpan - 5 godzin temu, *.telnaptelecom.pl @Po(L)ubiony: Nie no fakt. Gwilia jest lepszy. odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Hiszpan: gdyby nie ślepota sędziego i dziwna bierność VARu to załatwiłby karnego na koniec połowy. Co jeden strzał to gorszy. Rzeczywiście tzw king jest w formie... odpowiedz

Kali z Bali - 29.01.2021 / 22:36, *.chello.pl Legia Pogoń!

Legia Pogoń!

Eja eja Legia Pogoń! odpowiedz

(L)egia - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Kali z Bali: Nie mamy zgody z Pogonią odpowiedz

Cin Cin - 29.01.2021 / 22:35, *.t-mobile.pl Niektórzy się obawiali Rakowa a żeby to Pogoń nie była naszym największym rywalem w walce o mistrzostwo. Dobrze grają.. odpowiedz

Darek - 29.01.2021 / 19:11, *.t-ipconnect.de Dobry kurs jest na Podbeskidzie.Nasi jeszcze czują trudy zgrupowania w Dubaju.Do tego murawa będzie zmrożona.Kilku wyleciało z powodu wirusa.Wymówek jest aż nadto.

Nie zawiedzcie mnie. odpowiedz

Świstak666 - 14 godzin temu, *.chello.pl @Darek : hahahahaha 'wymówek jest aż nadto' to mnie rozj...ało, dosskonałe :) odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @Darek : hahaha dokładnie kolego! Już widzę cześka "711" który się tłumaczy po przegranym meczu: "Ciężko nam się grało..." albo "musimy złapać rytm meczowy..." albo "dziś było bardzo zimno i to nam nie pomagało, chłopcy narzekali na zmarźnięte palce...". odpowiedz

kkk - 29.01.2021 / 13:16, *.vectranet.pl No w końcu ruszamy z najlepszą ligą na świecie:) dzisiaj nawet zagłębie - wisła obejrzę bo wyposzczony jestem:) odpowiedz

Tadek - 29.01.2021 / 10:09, *.netfala.pl Zobaczymy jak się Legia zaprezentuje po przerwie... odpowiedz

Siwy - 29.01.2021 / 13:17, *.02.net @Tadek: Pogoń Szczcin odpowiedz

Hugon - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Tadek: Zależy na kogo u buka postawił Jędza odpowiedz

L - 29.01.2021 / 09:11, *.91.101 LEGIA MISTRZ!!! odpowiedz

Matigol - 29.01.2021 / 09:10, *.coriant.com No to tradycyjnie....Hej Legio - jazda z k....mi !!! (L) odpowiedz

