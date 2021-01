15. kolejka Ekstraklasy. Legia traci lidera

Komentarze (67)

1909 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Na tapecie mamy trzy nazwiska Miodulski, Kucharski, Michniewicz wszysty do odstrzału!!! odpowiedz

L - 10 minut temu, *.tpnet.pl @1909 : Coś ci się pomyliło. Legia została założona w 1916 roku. odpowiedz

Mojo jojo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl hahah dramat !miodek won! odpowiedz

Piotruś - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Michniewicz WON !!!

MAKEN - 3 godziny temu, *.151.165 Może przede wszystkim niech Czesio sam schudnie. Nawet nie potrafi poracić sobie z jedzeniem. A chce dobrze prowadzić Legię. Porażki z ostatnimi drużynami w ekstraklapie smucą i zatrważają.

Będziedobrze - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl wpis jak widać po dzisiejszym meczu, 3:0 to też niebezpieczny wynik ; - ) odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl NIeźle Jakubik przekręcił milicję dajjąc karnego na 3:3 z kapelucha. Ale i tak większość powie, że to Legii sędziowie pomagają. odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com @Wolfik: Pierwsze 20-25 minut wisly to byl naprawde fajny futbol. No ale mecz trwa 90+, i dali sie ograc fornalikowi jak zwykli frajerzy. Nie wiem czy to wisla tak marnie siadla czy piast zagral tak swietnie, bo obie druzyny maja wiecej paralitykow w skladzie niz pilkarzy. Aczkolwiek ten niemiec moze cos jeszcze w tym krakowie pouklada, tym bardziej ze sracovia jest na totalnym rozjezdzie. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Trafna ocena z jednym zastrzeżeniem - karny z doopy w okolicach 85 minuty potrafi zdziałać cuda. To był cios po którym krakusy się już nie podniosły. Skąd mój wpis - Jakubik wyciągnął "dziwolągów" z mułu. odpowiedz

Tony⚽️Montana - 8 godzin temu, *.amazonaws.com A ja bym wolał łyski a nie grubà beke,.... odpowiedz

Autor - 8 godzin temu, *.virginm.net Ja bym się na Mioduskiego miejscu nie zawahał zrobić roszady na miejscu dyrektora sportowego i zatrudnił Probierza! I pisze to całkiem poważnie odpowiedz

Tony⚽️Montana - 8 godzin temu, *.amazonaws.com @Autor: Legia musiała by stracić wiele punktòw aby Dariusz wywalił Czesława.... odpowiedz

L - 7 godzin temu, *.tpnet.pl @Tony⚽️Montana: Czytaj ze zrozumieniem. On napisał o dyrektorze sportowym a nie trenerze. Tę funkcję pełni u nas słynny leń nic nie robiący przez cały rok niejaki radosław "będą transfery" kucharski. To akurat byłby ciekawy ruch. Nie da się być gorszym dyrektorem niz ten typ wiec Probierz na jego miejsce to byłby ciekawy ruch. odpowiedz

Będziedobrze - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @Tony⚽️Montana: przecież Autor chce zmienić dyrektora sportowego, a nie trenera odpowiedz

Tony⚽️Montana - 6 godzin temu, *.amazonaws.com @Będziedobrze: Tego antysportowego leniwego darmozjada?to on jeszcze żyje?!nigdy nie widziałem żeby nasze barwy nosił,choć czapeczke,lub znaczek na klacie,to koń trojański !dawajta go na taczke! odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com @L: Nie wymagaj zeby cult srult /tony montana czytal ze zrozumieniem, bo to zwykly mongol z sierocinca. IQ rozmiaru butow a kultura jak u jaskiniowca spod bagdadu. odpowiedz

Człowiek znikąd - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @L: To jest dawny Cult Legia, ten cymbał co nie potrafi sensownie sklecić zdania, ma problemy z ortografią, gramatyką i składnią zdań. Zmienił ksywkę, bo pod tamtą jest już mocno skompromitowany. Traktuj go z przymróżeniem oka jak dziecko specjalnej troski. odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl @L: Wiem, że to prawie niemożliwe, ale uwierz mi - można. Probierz jest tego dobrym przykładem. Wszystkowiedzący, najmądrzejszy w całej wsi. Genialny prezes, dyrektor sportowy i trener w jednym. Z pasmem sukcesów w klubie ze stabilnym sponsorem. Nic, tylko zatrudniać....



Więcej takich ludzi w polskiej piłce a będziemy 40 liga w Europie. odpowiedz

Cult⚽️Legia and Tony ⚽️Montana I wielu innych - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @Człowiek znikąd: mamy gdzieś orto,grame i składnie na postoju taxi, i inne wspòłczynniki,na forum liczy sie przekaz i popularyzowanie ukochanej drużyny,a wy kim jesteście w naszym mieście! odpowiedz

Tony⚽️Montana and Cult⚽️Legia Forever ! - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @L: Ok✨⚽️✨ odpowiedz

Cult,Legia,Super - 55 minut temu, *.amazonaws.com @Krzeszczu: odpowiedz

Mateusz z Gór - 12 godzin temu, *.orange.pl To jest myśl. Zatrudnić Probierza, żeby nie chciało się nikomu z nim pracować i w ten sposób pozbyć się Kucharskiego np. odpowiedz

grzesiek - 13 godzin temu, *.centertel.pl Ja sie wcale nie dziwie Probierzowi. Pracowac w ekstraklapie jako trener to ciezki kawal chleba. Po 15 latwch nalwzy mu sie odppczynek odpowiedz

L - 10 godzin temu, *.tpnet.pl @grzesiek: Ja to sie dziwię Probierzowi że zamiast zrobić sobie przerwę trzy i pół roku temu on zamiast tego wybiera cracovie...Wiadomo było że w tym klubie nie będzie miał nikogo kto umie prosto kopnąć piłkę wiec próba ulepienia czegoś z tych pseudo piłkarzy to był od początku śmieszny pomysł. Domyślam się, że wybrał cracovię przez to że najwięcej pieniędzy płacili ale to teraz niech nie płacze w wywiadach jaki to on zmęczony bo nikt go do niczego nie zmuszał. Do konfliktów z każdym kim się dało też go nikt nie zmuszał... odpowiedz

Zgred - 14 godzin temu, *.as9105.com Wisła piast x

Podbeskidzie Legia 1

Mielec Śląsk 1 odpowiedz

1909 - 15 godzin temu, *.plus.pl Po meczu z Podbeskidziem do dymisji ma podać się trener MISTRZA POLSKI. Widział bym pana od whisky w barwach wojskowych wtedy pan Kucharski podałby się do dymisji. Parapapa pa pa oo oo... odpowiedz

Będziedobrze - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @1909 : wyczuwam kibica klubu z Krakowa. Sądząc po nicku to albo Clepardia Kraków albo Maccabi Kraków odpowiedz

liga - 19 godzin temu, *.chello.pl Probierz po dymisji po przegranej? Przecież to nie pierwsza i nie ostatnia przegrana Cracovii w lidze?! Więc co sie stało? heh odpowiedz

FWK - 20 godzin temu, *.play-internet.pl PROBIERZ dymisja?! Toż to szok! A miał z craxa zdobywać mistrzostwo... Buahaaa ha ha !!! Treneiro będzie teraz trenował codziennie z łycha ;))) odpowiedz

Rympał - 22 godziny temu, *.114.188 Dawać Probjerza do Legii zamiast tłustego Ceśka odpowiedz

Wolfik - 21 godzin temu, *.mm.pl @Rympał: Nie załamuj mnie.... odpowiedz

Arek - 9 godzin temu, *.tpnet.pl @Rympał: chyba Ci się sufit na głowę spadł. odpowiedz

Arek - 22 godziny temu, *.tpnet.pl Ojej! Co to się stanęło? I ciekawe, co z roślinką. Bierze ze sobą? Teraz trzeba trzymać kciuki, żeby Czesław trwał na stanowisku jak najdłużej. Bo kto wie, co odbije naszemu wizjonerowi? odpowiedz

kaktus - 22 godziny temu, *.tpnet.pl Bójcie się.... Probierz stracił robotę... Oby loczek nie wpadł na nowy genialny pomysł ;) odpowiedz

Lupus - 22 godziny temu, *.centertel.pl @kaktus: I to podwójny- przecież Brzęczek wolny odpowiedz

Mateusz z Gór - 12 godzin temu, *.orange.pl @Lupus:



Tak!



Kiedyś rządziło trio Zieliński, Brychczy, Gawara, a teraz moglibyśmy postawić na duet Probierz i Brzęczek! odpowiedz

Yeti - 23 godziny temu, *.vectranet.pl Łach pędzi po majstra, że aż miło. Hanysy powinni to wygrać, ale łach tradycyjnie miał furę szczęścia. odpowiedz

Andrzej - 23 godziny temu, *.plus.pl Takiego frajera, oszusta Puchacza ktoś powinien naprawdę sfaulować aby zapoznał się z uczuciem prawdziwego faulu. Na obecną chwilę największy oszust ligi. Oszustw wiele w meczu a w 75 to już jaja odpowiedz

Marianek - 13 godzin temu, *.tpnet.pl @Andrzej : przecież ten puchacz to baba i płaczek. odpowiedz

Mdread - 12 godzin temu, *.virginm.net @Andrzej : taka słowikowa akadamia, uczą ich tam jak ładnie sie rozkładać I cienko śpiewać odpowiedz

Będziedobrze - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @Andrzej : takie nurkowanie powinno być nagradzane żółtą kartką odpowiedz

Wujo - 23 godziny temu, *.play-internet.pl Probierz nie podał się do dymisji tylko poszedł je...ąć łyski:) odpowiedz

Je ba ć - 30.01.2021 / 22:06, *.orange.pl Probierza ! odpowiedz

Juri - 30.01.2021 / 22:05, *.inetia.pl Smutniejsza będzie liga bez trenera Probierza. odpowiedz

Wolny - 30.01.2021 / 13:32, *.chello.pl Ahhh ta Pogoń, braci się nie traci odpowiedz

Cezary1916 - 30.01.2021 / 09:27, *.com.pl Hej MKS ,hej CWKS Szkoda że już nie aktualne sentyment pozostał tak jak koszulki Pogoni w szafie odpowiedz

Pablo33 - 21 godzin temu, *.ziggo.nl @Cezary1916 : Nikt Ci nie zabroni przyjacielu kibicować nadal Pogoni. To Twoje wybory, nie kieruj się wyborami innych. odpowiedz

Tulipan - 30.01.2021 / 09:20, *.chello.pl Brawo Pogoń ! Zaglebie tez (prawie) liderem tylko odwróć tabele :))) Legia !!! odpowiedz

Ania - 30.01.2021 / 12:57, *.orange.pl @Tulipan: ale Sosnowiec :)))) odpowiedz

Hiszpan - 30.01.2021 / 01:42, *.telnaptelecom.pl Kuchy ładnie dziś szalał. Kuchy KING. odpowiedz

Po(L)ubiony - 30.01.2021 / 08:50, *.chello.pl @Hiszpan: Parę razy się skompromitował. Faktycznie, zaszalał. odpowiedz

Hiszpan - 30.01.2021 / 19:19, *.telnaptelecom.pl @Po(L)ubiony: Nie no fakt. Gwilia jest lepszy. odpowiedz

Sputnik 44 - 22 godziny temu, *.vectranet.pl @Hiszpan: gdyby nie ślepota sędziego i dziwna bierność VARu to załatwiłby karnego na koniec połowy. Co jeden strzał to gorszy. Rzeczywiście tzw king jest w formie... odpowiedz

Kali z Bali - 29.01.2021 / 22:36, *.chello.pl Legia Pogoń!

Legia Pogoń!

Eja eja Legia Pogoń! odpowiedz

(L)egia - 22 godziny temu, *.virginm.net @Kali z Bali: Nie mamy zgody z Pogonią odpowiedz

Cin Cin - 29.01.2021 / 22:35, *.t-mobile.pl Niektórzy się obawiali Rakowa a żeby to Pogoń nie była naszym największym rywalem w walce o mistrzostwo. Dobrze grają.. odpowiedz

zaba285 - 10 godzin temu, *.116.118 @Cin Cin : właśnie miałem to samo napisać :) już w połowie poprzedniej rundy mówiłem znajomym, że groźniejsza od Rakowa będzie Pogoń odpowiedz

Darek - 29.01.2021 / 19:11, *.t-ipconnect.de Dobry kurs jest na Podbeskidzie.Nasi jeszcze czują trudy zgrupowania w Dubaju.Do tego murawa będzie zmrożona.Kilku wyleciało z powodu wirusa.Wymówek jest aż nadto.

Nie zawiedzcie mnie. odpowiedz

Świstak666 - 30.01.2021 / 11:07, *.chello.pl @Darek : hahahahaha 'wymówek jest aż nadto' to mnie rozj...ało, dosskonałe :) odpowiedz

L - 30.01.2021 / 18:39, *.tpnet.pl @Darek : hahaha dokładnie kolego! Już widzę cześka "711" który się tłumaczy po przegranym meczu: "Ciężko nam się grało..." albo "musimy złapać rytm meczowy..." albo "dziś było bardzo zimno i to nam nie pomagało, chłopcy narzekali na zmarźnięte palce...". odpowiedz

kkk - 29.01.2021 / 13:16, *.vectranet.pl No w końcu ruszamy z najlepszą ligą na świecie:) dzisiaj nawet zagłębie - wisła obejrzę bo wyposzczony jestem:) odpowiedz

Tadek - 29.01.2021 / 10:09, *.netfala.pl Zobaczymy jak się Legia zaprezentuje po przerwie... odpowiedz

Siwy - 29.01.2021 / 13:17, *.02.net @Tadek: Pogoń Szczcin odpowiedz

Hugon - 23 godziny temu, *.vectranet.pl @Tadek: Zależy na kogo u buka postawił Jędza odpowiedz

CWKSiak - 11 godzin temu, *.icpnet.pl @Hugon:

Smutne, ale prawdziwe.

Wieteska i Jędrzejczyk miłośnicy buka... odpowiedz

L - 29.01.2021 / 09:11, *.91.101 LEGIA MISTRZ!!! odpowiedz

Matigol - 29.01.2021 / 09:10, *.coriant.com No to tradycyjnie....Hej Legio - jazda z k....mi !!! (L) odpowiedz

