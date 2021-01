15. kolejka Ekstraklasy. Pogoń liderem

Komentarze (8)

Kali z Bali - 1 godzinę temu, *.chello.pl Legia Pogoń!

Legia Pogoń!

Eja eja Legia Pogoń! odpowiedz

Cin Cin - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Niektórzy się obawiali Rakowa a żeby to Pogoń nie była naszym największym rywalem w walce o mistrzostwo. Dobrze grają.. odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.t-ipconnect.de Dobry kurs jest na Podbeskidzie.Nasi jeszcze czują trudy zgrupowania w Dubaju.Do tego murawa będzie zmrożona.Kilku wyleciało z powodu wirusa.Wymówek jest aż nadto.

Nie zawiedzcie mnie. odpowiedz

kkk - 10 godzin temu, *.vectranet.pl No w końcu ruszamy z najlepszą ligą na świecie:) dzisiaj nawet zagłębie - wisła obejrzę bo wyposzczony jestem:) odpowiedz

Tadek - 13 godzin temu, *.netfala.pl Zobaczymy jak się Legia zaprezentuje po przerwie... odpowiedz

Siwy - 10 godzin temu, *.02.net @Tadek: Pogoń Szczcin odpowiedz

L - 14 godzin temu, *.91.101 LEGIA MISTRZ!!! odpowiedz

Matigol - 14 godzin temu, *.coriant.com No to tradycyjnie....Hej Legio - jazda z k....mi !!! (L) odpowiedz

