Valencia: Trochę się obawiam zimna

- Nie jest łatwo. Wszyscy zaczynamy już odczuwać trudy zgrupowania. Musimy jednak wykonać tę pracę teraz, żeby później dobrze prezentować się na boisku. Dużo pracuję, fizycznie czuję się lepiej niż jesienią - mówi podczas zgrupowania w Dubaju Joel Valencia . - To prawda, że dużo się uśmiecham. Jest słońce, dobra atmosfera, fajni koledzy z drużyny. Są powody do zadowolenia. Wiem, że po powrocie czeka nas zima, ale tak już jest w Polsce. To masakra. Trochę się obawiam tego zimna, ale potrzebna będzie gruba kurtka i grzejniki w domu i jakoś to będzie. Na pewno będzie bardzo zimno na meczu z Podbeskidziem - dodaje Ekwadorczyk.

Komentarze (16)

+ dodaj komentarz

dodaj

Świrek - 40 minut temu, *.centertel.pl Ogórki zawsze marzną!

Po co wgl taki artykuł, wolałbym nie wiedzieć że mu zimno :)) za takie pieniądze co burak dostaje to na samą myśl robi się już cieplej aktor drugoplanowy komedii ekstraklapa odpowiedz

Lipa - 1 godzinę temu, *.chello.pl - To prawda, że dużo się uśmiecham.Nic nie robię a kaska leci. odpowiedz

oLaf - 35 minut temu, *.vectranet.pl @Lipa: w punkt! J... czekoladowy klaun, bierze kasę i się opieprza tylko kompromitując Legię... odpowiedz

unti - 1 godzinę temu, *.140.150 DZOEL ty masz tak zapierdalac ze bedzie ci goraco ...tego sie obawiaj a nie zimna odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.net.pl On tak na serio o tym zimnie? Boze... odpowiedz

Pb - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie jestem za Valencia ale problem wyjazdu w ciepłe kraje na obóz i powrót na mecze ligowe w zimie dostrzega chyba każdy poza władzami klubu...zwłaszcza zawodnicy z ciepłych stron tak szybko się nie przyzwyczaja do grania w minusowych temperaturach odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Pb: młodzi się szybko przyzwyczaja by grać tacy jak on to uraz mózgu i l4 brak chęci do gry nie pomoże mu z jakimś mrozem bądź siedzenie na ławie granie statysty w meczach. Zima minie jak i jego kariera w Legii nie tylko Nam zimno innym też więc niech robi co się da by grać jak najlepiej, albo zarośnie tłuszczem i będzie cieplej odpowiedz

Pacz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Właśnie dlatego jest zgrupowanie w Dubaju, żeby zawodnicy przyzwyczaili swoje organizmy do niskich temperatur. Proste? odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie podoba się to wypad z Legii pajacu ! Nie dość że najgorszy transfer w letnim okienku to już marudzi. Może być tak że zaraz będzie sciemniał z urazami jak Kante. Ręce opadają. Gdzie my do Europy z takimi błaznami. Zresztą wątpię czy nawet zakwalifikujemy się do tej nowej ligii (odpowiednik intertoto) bo o Lidze Europy to możemy już sobie tylko pomarzyć jak z sezonu na sezon skład coraz gorszy. Trzeba tylko walczyć o mistrzostwo w naszej ekstraklapie. odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Do tego dojdzie że będzie wyprzedaż, wypożyczeni odejdą odbudowani młodzieży jeszcze daleko do 1 składu z małym wyjątkiem a na końcu będzie sprzedaż klubu bo długi należy spłacić odpowiedz

ASA - 3 godziny temu, *.korbank.pl Co za problemy... jeden ma najtrudniej rano wstać, drugi obawia się zimna, trzeci narzeka że praca ciężka...

W następnej przewie od rozgrywek w ramach roztrenowania proponuję zasilić kamieniołomy w wersji 12 h czasu pracy. Może przyjdzie im jakaś refleksja odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.centertel.pl Oby kataru nie złapał w tym katarze myślałem że jego wypowiedź to pół żartem ale nie tu sama prawda negrito zapyziały xD postalby na przystanku o 6 rano czekając na autobus to by uciekł i mam nadzieję że zima wyplewi takich grajków Legia grać kur.. mać!!! odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Adam: ale po jego wypowiedzi to planuje siedzieć w swym szałasie za setki tysięcy więc nie grozi nam to by wgl wyszedł z domu ognisko sobie jeszcze odpal zaproś znajomych na jakiegos sikacza za parę stów i grzejcie się razem takie podejście nie dla Legii. Stasiu by im pokazał co to ciepłe kraje bliżej masz do swojej wioski niż do Polski już torbę ciuchy masz więc na ponton i do domu.

odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Panie WALENCJA my nie mieszkamy w ciepłych krajach I trzeba było z tym się liczyć, albo wybrać inną ligę o ile ktoś by chciał zatrudnić takiego wirtuoza odpowiedz

P(L)EBAN - 3 godziny temu, *.tpnet.pl To jedź do słonecznej Hiszpanii, tam podobno zimy nie ma !!!!!!!! Legaty pseudo grajki pseudo gwiazdki odpowiedz

Brat - 4 godziny temu, *.chello.pl Na wszelki wypadek proponuję, aby trener Michniewicz wystawił Valencię na lożę - tam jest cieplutko, nie zmarźnie, a i jest szansa na lepszy wynik w meczu. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.