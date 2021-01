Prezes Legii na treningu w Dubaju

Na czwartek zespół zaplanowaną ma jedną jednostkę treningową. Odbyła się ona przed południem. O godzinie 10 zespół stawił się na boisku i po długiej rozgrzewce rozpoczął pracę z piłkami. Sztab kontynuuje doskonalenie kwestii taktycznych zarówno w ofensywie jak i defensywie. Czesław Michniewicz zwraca uwagę na wykańczanie akcji i precyzję strzałów. Od dziś pomaga mu Przemysław Małecki , który doleciał w środę do Dubaju. Na koniec zajęć zawodnicy wykonywali serię rzutów wolnych i rzutów karnych. W zajęciach nie wzięli udziału Mateusz Hołownia i Michał Karbownik , którzy zmagają się z małymi urazami. Poranny czwartkowy trening Legii oglądał prezes Dariusz Mioduski , który w środę dotarł do Dubaju. Popołudnie "Wojskowi" mają wolne. Drużyna uda się na najwyższy wieżowiec świata Burj Khalifa. Fotoreportaż z treningu - 28 zdjęć Hagiego fot. Hagi / Legionisci.com Poranny czwartkowy trening Legii oglądał prezes Dariusz Mioduski , który w środę dotarł do Dubaju.

MARKUS od 51 LAT Legia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Teraz to nic nie zobaczy tylko niech liga mizerna się zacznie ,to zobaczy , i skoro 4 LATA wniosków nie wyciągnął I dalej powiela te same błędy, a może gorsze skoro Legia cofa się na każdej płaszczyźnie I sportowo i marketingowo , odpowiedz

Malinka - 11 minut temu, *.tpnet.pl @MARKUS od 51 LAT Legia : Nic tylko narzekacie i gadacie na prezesa ,brak wam wiary i jeszcze jedno ...... jak to mówią nie od razu zbudowano Płac Kultury ale co tam prawdziwi warszawiacy z dziada i pradziada to mieszkają w Wałczu i Szczecinie odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 minuty temu, *.orange.pl @Malinka: Nie narzekamy, tylko realnie oceniamy systuację w klubie. Jeżeli lubisz cieszyć się jak koński zad do bata, to twoja sprawa, ale nie próbuj zarażać innych chorobą, na którą nikt lekarstwa nie wymyslił i raczej już nie wymyśli... odpowiedz

urs1 - 1 godzinę temu, *.chello.pl prezesiuniu wszystko jest pod kontrola ,wygrywamy wszystkie sparingi z potegami futbolu , zawodnicy ciezko trenuja bardzo ,jutro idziemy do kina ,na basen ,i wycieczke mamy objazdowa Dakar 2021 odpowiedz

ANTYzygo - 1 godzinę temu, *.com.pl Czesiek wygląda na pierwszym zdjęciu jakby się z czegoś tłumaczył :-) odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mieli kudłatych nie wpuszczać do Dubaju. odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To że jest ma drugie dno , jest ale jakby go nie było, Po prostu wycieczka a zarazem ODPOCZYNEK odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 1 godzinę temu, *.telefonica.de MIODUSKI LICHWIARZ od KULCZYKA na treningu LEGII Warszawa odpowiedz

Robert - 1 godzinę temu, *.com.pl Jędza na czele, wypatruje dobrych obstawek u buka. Podbeskidzie? odpowiedz

rdzenny - 1 godzinę temu, *.net.pl @Robert: hehe remis albo nieznaczna ;) pechowa przegrana po indywidualnych błędach obrońców albo bramkarza :) tak coś czuje i tłumaczenie bo to pierwszy mecz kurs na Podbeskidzie pewnie z 7 na remis ze 4,5 :) niech choć raz chłopaki dadzą cynk :) odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Sikor apple na łapie u kudłatego jest. Takiemu to sie powodzi, też bym taki chciał. Ciekawe czy ma najnowszy model. odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.telefonica.de @Pawełek: to na pewno z paserki. odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Jakoś kiepskie wyrazy twarzy mają na 2-óch pierwszych zdjęciach ;-) odpowiedz

Pacz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pańskie oko konia tuczy. odpowiedz

