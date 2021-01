W czwartkowe popołudnie drużyna Legii udała się na najwyższy wieżowiec świata Burj Khalifa. Piłkarze grupkami wjeżdżali na 125 piętro 828-metrowego budynku, by podziwiać panoramę Dubaju o zachodzie słońca. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej wyprawy. Fotoreportaż z Burj Khalifa - 18 zdjęć Hagiego fot. Hagi / Legionisci.com

Komentarze (17)

+ dodaj komentarz

dodaj

Skwar - 2 minuty temu, *.centertel.pl Moim. Zdaniem z tym składem a napewno brakiem ławki polecimy w dół tabeli tylko zafurczy odpowiedz

WarszawskaOchota - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie chce być złośliwy , ale tak przeglądając relacje z tego Dubaju to bardziej przypomina wakacje.

Zobaczymy co piłkarze zaprezentują w meczu z Podbeskidziem. odpowiedz

Luk - 36 minut temu, *.eurotel.cz @WarszawskaOchota: niestety trzeba sie liczyc z tym ze nawed przegrają z takimi ofermami jsk podbeskidzie

odpowiedz

1909 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Panorama Warszawy jest dużo ładniejsza... Ilu nie mogło pojechać że względu na kontuzje mniejsze lub większe? Tak nigdy nie powinno wyglądać zgrupowanie na którym powinno się zapierdalać. Typowo plastyczne zgrupowanie. odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Każdy w innej koszulce a jeden z logo maca ... odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Marcin: faktycznie , głąb straszny, Legia płaci mu kasę (za nic) i powinien jakoś się prezentować (w koszulce L) a nie promować śmieciowe jedzenie... odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Jak na trening to coraz wiecej chorych.Jak na wycieczki to wszyscy w dwu szeregu zbiórka.

Widzę że dzisiaj w maseczkach.Czyli raz pandemia jest raz nie ma. odpowiedz

Brat - 2 godziny temu, *.chello.pl btw. gwiazdeczki za przegraną 2-3 ze Stalą Mielec u siebie powinni wchodzić te 125 pięter po schodach! odpowiedz

Brat - 2 godziny temu, *.chello.pl Ale modnisie. D2Sqared, Balmain, Armani... i to jest cała ambicja. Byle mieć kasę na ciuszki i się polansować. odpowiedz

Wiem co mówię - 2 godziny temu, *.chello.pl Takie budynki to odbicie ludzkiej pychy odpowiedz

Sprite - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Rozumiem, że pierwsza jedenastka która brała udział w ostatnim meczu ligowym wchodziła po schodach? odpowiedz

@rdzenny - - 2 godziny temu, *.chello.pl On już tapetuje .Tyle pięter jest co kleić. odpowiedz

Damian - 2 godziny temu, *.comcast.net Definitywnie piłkarze na tym zgrupowaniu wznieśli się na wyższy poziom... odpowiedz

Muchito - 2 godziny temu, *.mm.pl Mordy poopalane, uśmiechnięci, wszystko gra! odpowiedz

rdzenny - 3 godziny temu, *.net.pl a gdzie Kucharski z wysoka wypatruje transferów bo tapety nie zobaczy :) odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.244.37 Oby to nie był najwyższy poziom jaki nasi piłkarze osiągnęli w tym roku ;-) odpowiedz

Książę Nocy - 2 godziny temu, *.inetia.pl @vadisodjidjiaofoe: Hehe. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.