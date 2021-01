Osłabienie Legii

Karbownik jednak odchodzi teraz!

Czwartek, 14 stycznia 2021 r.

Michał Karbownik definitywnie żegna się z Legią Warszawa już tej zimy - poinformował Przegląd Sportowy. Piłkarz był wypożyczony do Legii z Brighton & Hove Albion do końca obecnego sezonu, ale Anglicy zdecydowali się skrócić jego pobyt przy Łazienkowskiej. Już teraz ma rozpocząć walkę o miejsce w zespole Premier League.





Na skróceniu wypożyczenia stołeczny klub zarobi dodatkowo ok. 500 tys. euro. Wcześniej Brighton zapłaciło za 19-latka 5,5 mln euro. W tym momencie sezonu dla Legii to jednak spora i niespodziewana strata. Trener Czesław Michniewicz widział dla "Karbo" miejsce w podstawowej jedenastce obok Bartosza Kapustki.



- Chcemy grać piłkę dynamiczną, na wolne pole, a nie piłkę zgrywaną do nogi. Kapustka i Karbownik idealnie się w to wpisują. Póki grali obaj, to fajnie to wyglądało. (...) Chcielibyśmy pójść właśnie w stronę dużo biegających zawodników w środku pola, kreujących grę - mówił po zakończeniu rundy jesiennej.



Teraz kandydatami do gry na tej pozycji są Walerian Gwilia, Joel Valencia i być może Luquinhas, jeżeli klub wzmocni skrzydło nowym graczem.



Michał Karbownik zadebiutował w pierwszej drużynie Legii nieco ponad rok temu - 25 sierpnia 2019 w ligowym meczu przeciwko ŁKS-owi Łódź. Łącznie dla "Wojskowych" rozegrał 47 spotkań, w których zanotował 8 asyst. We wrześniu piłkarz po raz pierwszy w karierze został powołany do seniorskiej reprezentacji Polski.