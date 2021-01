Legia w Dubaju

Andre Martins: Szybko przyzwyczaimy się do niskich temperatur

Piątek, 15 stycznia 2021 r. 09:07 Hagi, źródło: Legionisci.com

- Teraz pracujemy mocniej, to pierwszy etap obozu. Jesteśmy zmęczeni, ale wykonujemy bardzo dobrą pracę. Nieważne kto wygrywa w gierkach treningowych. Ważna jest praca nad aspektami fizycznymi i taktycznymi - mówi Andre Martins.



- Bardzo ważna jest regeneracja. Staram się spędzać jak najwięcej czasu w pokoju hotelowym oraz pracować z naszymi znakomitymi fizjoterapeutami. Bardzo nam pomagają podczas tej pierwszej fazy obozu. Ponadto musimy też jeść zdrowo i odpowiednio się wysypiać, by być gotowi na kolejny dzień zgrupowania.



- Na pewno po powrocie do Polski pierwsze dni będą trudne dla nas, ponieważ różnica temperatur jest duża. Szybko się jednak to tego przyzwyczaimy i na pierwszy mecz będziemy gotowi na niskie temperatury.