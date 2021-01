Gierki, gierki

Komentarze (4)

1909 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Mina Miodulskiego bezcenna dopiero teraz dochodzi co za drewno ma... Jest super jest super o co wam chodzi?! odpowiedz

kawulok - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A jeszcze u pana dyrektora właśnie zakręcana buteleczka z wodą i nieogolone oblicze. Wiadomo, jak mawiał Czykier ,następnego dnia najtrudniej przychodzi golenie. No stres wielki panie dyrektorze, trzeba ten stres jakoś odpędzić. Niedługo stres będzie jeszcze większy. Właściciel już w maju rozpocznie następne nowe rozdanie. Obyśmy się załapali przynajmniej do CL... odpowiedz

ju(L)ius - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tak się przyglądam od tygodnia tym filmikom z treningów i mam jedną uwagę: CO TO KUŹWA ZA TRENINGI!!! Trochę pobiegają, trochę pokopią, trochę poskaczą.... Więcej wymagał ode mnie nauczyciel na wuefie w podstawówce w latach 90..... odpowiedz

OleKibolek - 4 godziny temu, *.inetia.pl Panu Kucharskiemu wyraźnie słoneczko odbiło, po przylocie z mroźnej Polski. Widzę u typka wyraźne symptomy Sun-Euphory: kołnierzyk do góry, włoski na żel do góry, uśmieszek "gimnazjalisty po dropsie". Nie wygląda to zbyt profi. Panie Darku, znam się na życiu....proszę o analizę tego rozluźnienia i konstruktywne wnioski. odpowiedz

