Oficjalnie

John Park szefem skautingu zagranicznego Legii

Piątek, 15 stycznia 2021 r. 16:17 Woytek, źródło: Legia Warszawa

John Park został szefem rekrutacji międzynarodowej Legii Warszawa - poinformował stołeczny klub. Szkot będzie bezpośrednio współpracował z dyrektorem sportowym Radosławem Kucharskim. Za polski rynek nadal odpowiedzialny będzie Tomasz Kiełbowicz.



- John Park to znane i cenione nazwisko w piłkarskim świecie, za którym stoi przede wszystkim wieloletnie doświadczenie, wiedza i wielka pasja do futbolu. Spędziliśmy dużo czasu na rozmowach o Legii, naszych celach oraz wyzwaniach i wierzę, że John będzie istotnym wzmocnieniem naszego pionu sportowego. Radek Kucharski, z którym John bezpośrednio współpracuje, miał dotychczas w swoim zespole kilku wartościowych zagranicznych skautów, a teraz ten skład uzupełniamy o mocnego lidera. Za skauting na rynku polskim w pełni odpowiedzialny pozostaje Tomek Kiełbowicz, który będzie także odgrywał istotną rolę przy transferach z naszego regionu Europy - mówi prezes Legii Dariusz Mioduski.



- Cieszę się, że dołączam do Legii Warszawa, w tym na wyjątkowe wyzwania w nadchodzących miesiącach. Po wielu interesujących rozmowach, które odbyłem z prezesem Mioduskim, a potem z innymi członkami kadry kierowniczej klubu, łatwo było mi przyjąć tę nową rolę. Wiem, że klub i wszyscy w nim pracujący ludzie mają wysokie oczekiwania i ambicje. Oczywistym celem poza zdobywaniem krajowych trofeów jest zakwalifikowanie się do fazy grupowej europejskich pucharów i mam nadzieję, że dzięki mojej wiedzy i wcześniejszym doświadczeniom, również na tym polu, będę mógł się do tego przyczynić - mówi John Park.



John Park pracował w charakterze dyrektora sportowego, szefa skautingu, trenera młodzieży i analityka. Ma doświadczenie w tworzeniu struktur skautingowych i strategii transferowych. Jego kariera rozpoczęła się w szkockich klubach Hamilton Academical FC (1987 - 1992), Motherwell FC (1992 - 1998) i Hibernian FC (1998 - 2007). Po zakończeniu współpracy z Celtikiem Glasgow był doradcą mistrza Izraela Maccabi Tel Awiw (2018 - 2020) i występujących w MLS Vancouver Whitecaps (2017 - 2019). Dzieląc się swoją wiedzą Park wizytował takie kluby jak FC Barcelona, AC Milan, Benfica SL i Villarreal CF. Posiada dyplom menadżera Stowarzyszenia Trenerów Premier League oraz uprawnienia Dyrektora Akademii wydawane przez Angielski i Szkocki Związek Piłki Nożnej.



- Szukałem odpowiedniego projektu od kilku miesięcy, wykonując w międzyczasie różne role doradcze, aż zdecydowałem, że nadszedł właściwy czas, żeby pracować dla jednego klubu. Miałem kilka ciekawych ofert pracy w innych miejscach, ale po odwiedzeniu w grudniu Legia Training Center, poznaniu pracujących tam osób, wartościowych spotkaniach na wspaniałym stadionie Legii, po prostu poczułem, że to właściwy wybór. Stawiane wyzwania, w połączeniu z marką Legii, jej infrastrukturą, fantastycznymi kibicami, samym miastem i ambicjami właściciela, sprawiają, że w moim przekonaniu mamy duże możliwości sprowadzania do klubu międzynarodowych talentów, zarówno do pierwszego zespołu, jak i do drużyn młodzieżowych - dodał John Park.