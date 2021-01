Sobota pracująca

Komentarze (11)

Liga słaba , może i uda się zdobyć MP. Ale w Europie już zapewne będzie tak jak w ostatnich latach . Szybko i zostaje znowu mega silna nasza Liga . - 2 godziny temu, *.com.pl Na okrągło gada się , że Legia to najbogatszy klub w Polsce . Ostatnio Kołtoń zrobił artykuł z analizą jak jest z tym tak naprawdę i wyszło zupełnie co innego z tym co próbują nakręcać nam co niektórzy na uszy . Dlatego nie dziwi brak wielkich wzmocnień Legii . Nie dziwi fakt , że nie którzy jeszcze w Legii grają . No bo kto miałby niby inny zagrać jak wychodzi na to , że Legii na dobrych Piłkarzy nie stać . Wychodzi również to , jaki silny zespół mamy . Biorąc to , że w lidze męczymy się niemiłosiernie z każdym jednym zespołem . odpowiedz

zdzicho - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Zwoliński bardzo blisko Legii, tak naprawdę transfer przyhamował brak zainteresowania Kante przez chińczyków odpowiedz

Konkord - 4 godziny temu, *.orange.pl Kucharski powinien oddać kasę za transferynieudane a tego było sporo. Odaje młodych i ambitnych za darmo do innych klubów odpowiedz

Borubarek - 4 godziny temu, *.246.40 Kucharski wieczne wakacje na koszt klubu. Taki to pożyję. odpowiedz

lob - 5 godzin temu, *.chello.pl Może i MP w wyścigu żółwi zdobędziemy i w tym roku, ale kibiców to już nie zadowoli. Kibice chcą pucharów, a tym składem max 2 - runda i aut............

Legia z roku na rok jest coraz słabsza i dopóki nie zjawi się tu ktoś z dużą kasą to tak będzie, tylko że nawet o MP będzie trudno. W tym jest już roku ostatni dzwonek, żeby nie oglądąć pleców innych........... odpowiedz

Kuba - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @lob: Już wiele razy pisałem, że będzie duży, konkretny sponsor, gdy powstaną boiska treningowe pod stadionem od strony Czerniakowskiej. odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl witam 170 MLN długu Okrojona 1 DRUŻYNA, wolne wakaty zejście z kosztów, i na tym się nie skończy, brak wizji zespołu resztę zostawię bez komentarza , a mógłbym wymieniać bez końca To są rządy niespełna 5 letnie gdzie my Brniemy za chwilę OBUDZIMY się z rękami w nocniku , a może już to jest Nazwa została I wierni kibice KOŃCZ WASC WSTYDU OSZCZĘDŹ odpowiedz

Cyniek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @MARKUS od 51 LAT Legia : zgadzam się z tobą w stu procentach odpowiedz

777 - 4 godziny temu, *.chello.pl @MARKUS od 51 LAT Legia : Niestety nasza szkapa zamierza wydoić ile się da. odpowiedz

zuo Śliwy - 6 godzin temu, *.inetia.pl Byś tyle nie żarł Czesiu,to byś się takim woził! odpowiedz

Autor - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @zuo Śliwy: już przestańcie się tak czepiać do jego brzucha..gdzie by nie wszedł coś poczytać to to samo. Co wy myślicie,że każdy musi być fit ? wbite. Popatrzcie się na siebie. ;) odpowiedz

