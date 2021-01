Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 16 stycznia 2021 r. 21:21 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Po przerwie świąteczno-noworocznej do gry wrócili najstarsi gracze Akademii. Legia U18 uległa w LTC 2-3 Ruchowi Chorzów U19, z kolei zespół U17 pokonał rówieśników z Chorzowa 9-2. Legia U16 (rocznik 2005 i młodsi) wygrał 5-2 z Jagiellonią, a Legia U15 wygrała 8-2 z rok starszymi graczami Drukarza, choć do przerwy było raptem 1-1.



Legia U18 2-3 (0-2) Ruch Chorzów U19

Gole:

0-1 35 min. Kamil Janawa

0-2 45 min. Kamil Janawa (dob. strz. Krystiana Kawalca)

0-3 52 min. Przemysław Rembisz (as. Mateusz Wojtek)

1-3 70 min. Dawid Barnowski (rzut karny na Hubercie Derlatce)

2-3 90 min. gracz testowany (dob. strz. Staniszewskiego)



Strzały (celne) [15-90']: Legia 18 (8) - Ruch 15 (7)



Legia: Jan Sobczuk [05] (46' Jakub Murawski [05]) - Miłosz Pacek (46' Hubert Derlatka), Marcel Myszka, gr. testowany, Jakub Czajkowski (59' Miłosz Pacek) - Bartosz Ślendak (46' Ignacy Dawid), Łukasz Rytelewski (46' Jerzy Munik[kpt]), Michał Kochanowski (46' Ivan Vidošević) - Dawid Niedźwiedzki [04](46' Dawid Barnowski), Patryk Pierzak (46' Kajetan Staniszewski), Radosław Cielemęcki (46' Kacper Skwierczyński)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Legia U17 9-2 (4-1) Ruch Chorzów U17

Gole:

1-0 10 min. Dawid Kiedrowicz (as. Bartosz Dziemidowicz)

2-0 13 min. Bartosz Dziemidowicz (as. Igor Strzałek)

3-0 32 min. Marcel Krajewski (as. Bartosz Dziemidowicz)

3-1 44 min. Igor Bujoczek (rzut karny)

4-1 45 min. Bartosz Dziemidowicz (as. Igor Strzałek)

5-1 46 min. Szymon Grączewski (as. Igor Strzałek)

6-1 50 min. Kacper Knera (as. Jordan Majchrzak)

7-1 56 min. Jordan Majchrzak b.a.

7-2 71 min. Igor Stasiński

8-2 86 min. Jordan Majchrzak b.a.

9-2 89 min. Marcel Krajewski b.a.



Strzały (celne): Legia 38 (24) - Ruch 11 (5)



Legia: Tomasz Zieliński [05] (46' gr. testowany [05]) - Marcel Krajewski, Kacper Wnorowski, Szymon Bednarz (59' Tomasz Okulicki), Jakub Rutkowski (Kpt) - Dawid Kiedrowicz (46' Szymon Grączewski [05], Sebastian Kieraś, Kacper Knera, Igor Strzałek, Bartosz Dziemidowicz, Jordan Majchrzak

Trener: Rafał Gębarski, I trener: Norbert Misiak



Legia U16 5-2 (2-0) Jagiellonia Białystok 05

Gole:

1-0 20 min. Szymon Siodłowski (as. Oskar Lachowicz)

2-0 41 min. Kacper Rojkowicz (as. Maciej Bochniak - karny)

3-0 49 min. Tomasz Rojkowski (as. Szymon Siodłowski)

3-1 68 min. Oliwier Kryszczuk (karny)

3-2 72 min. Dawid Hinz

4-2 76 min. Igor Szostek (głową, as. Lucio Ceci głową po rzucie rożnym)

5-2 88 min. Tomasz Rojkowski (as. Lucio Ceci)



Strzały (celne) [40-90']: Legia 12 (10) - Jagiellonia 4 (3)



Legia: Hubert Nowak [06] (Bartłomiej Górnaś ng) - Kacper Stankiewicz (46' Igor Szostek), Ignacy Morawski (68' Hubert Ogórek), Bartosz Krasuski, Lucio Ceci) - Roman Zhuk [06] (67' Kacper Rojkowicz), Kajetan Pysz [06](83' Roman Zhuk), Oskar Lachowicz, Kacper Rojkowicz (46' Tomasz Rojkowski [06]), Maciej Bochniak (73' Ignacy Morawski), Szymon Siodłowski Ż (65' Kacper Stankiewicz)

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia U15 9-2 (1-1) Drukarz Warszawa 05A (U16)

Gole:

0-1 27 min. Szymon Cłapiński (rzut karny)

1-1 32 min. Przemysław Mizera (as. Piotr Zieliński)

2-1 44 min. Przemysław Mizera (as. Karol Kosiorek)

3-1 55 min. Piotr Zieliński (as. Jakub Żewłakow)

4-1 65 min. Przemysław Mizera (as. Jakub Kowalski)

5-1 66 min. Kacper Bogusiewicz (as. Maciej Saletra)

6-1 69 min. Karol Kosiorek (as. Przemysław Mizera)

6-2 72 min. Antoni Szczepaniak

7-2 74 min. Piotr Zieliński (karny po faulu na Karolu Kosiorku)

8-2 79 min. Przemysław Mizera (as. Karol Kosiorek)



Strzały:

I połowa - Legia 13 (11) - Drukarz 13 (8)

II połowa - Legia 13 (12) - Drukarz 4 (1)



Legia: Michał Malinowski (46' Miłosz Kaniasty) - Karol Kosiorek, Maciej Saletra (Kpt), Jakub Nędzyński. Jakub Kowalski Ż (67' Adam Bąkiewicz) - Konrad Kraska [07] (41' Mikołaj Kotarba [07]), Jan Leszczyński [07])(62' Maciej Złotkowski), Kacper Bogusiewicz, Jakub Żewłakow (69' Jakub Chodkowski), Piotr Zieliński, Przemysław Mizera

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko