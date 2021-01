Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 16 stycznia 2021 r. 21:21 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Po przerwie świąteczno-noworocznej do gry wrócili najstarsi gracze Akademii. Legia U18 uległa w LTC 2-3 Ruchowi Chorzów U19, z kolei zespół U17 pokonał rówieśników z Chorzowa 9-2. Legia U16 (rocznik 2005 i młodsi) wygrał 5-2 z Jagiellonią, a Legia U15 wygrała 8-2 z rok starszymi graczami Drukarza, choć do przerwy było raptem 1-1.



Legia U18 2-3 (0-2) Ruch Chorzów U19

Gole:

0-1 35 min. Kamil Janawa

0-2 45 min. Kamil Janawa (dob. strz. Krystiana Kawalca)

0-3 52 min. Przemysław Rembisz (as. Mateusz Wojtek)

1-3 70 min. Dawid Barnowski (rzut karny na Hubercie Derlatce)

2-3 90 min. gracz testowany (dob. strz. Staniszewskiego)



Strzały (celne) [15-90']: Legia 18 (8) - Ruch 15 (7)



Legia: Jan Sobczuk [05] (46' Jakub Murawski [05]) - Miłosz Pacek (46' Hubert Derlatka), Marcel Myszka, gr. testowany, Jakub Czajkowski (59' Miłosz Pacek) - Bartosz Ślendak (46' Ignacy Dawid), Łukasz Rytelewski (46' Jerzy Munik[kpt]), Michał Kochanowski (46' Ivan Vidošević) - Dawid Niedźwiedzki [04](46' Dawid Barnowski), Patryk Pierzak (46' Kajetan Staniszewski), Radosław Cielemęcki (46' Kacper Skwierczyński)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Legia U17 9-2 (4-1) Ruch Chorzów U17

Gole:

1-0 10 min. Dawid Kiedrowicz (as. Bartosz Dziemidowicz)

2-0 13 min. Bartosz Dziemidowicz (as. Igor Strzałek)

3-0 32 min. Marcel Krajewski (as. Bartosz Dziemidowicz)

3-1 44 min. Igor Bujoczek (rzut karny)

4-1 45 min. Bartosz Dziemidowicz (as. Igor Strzałek)

5-1 46 min. Szymon Grączewski (as. Igor Strzałek)

6-1 50 min. Kacper Knera (as. Jordan Majchrzak)

7-1 56 min. Jordan Majchrzak b.a.

7-2 71 min. Igor Stasiński

8-2 86 min. Jordan Majchrzak b.a.

9-2 89 min. Marcel Krajewski b.a.



Strzały (celne): Legia 38 (24) - Ruch 11 (5)



Legia: Tomasz Zieliński [05] (46' gr. testowany [05]) - Marcel Krajewski, Kacper Wnorowski, Szymon Bednarz (59' Tomasz Okulicki), Jakub Rutkowski (Kpt) - Dawid Kiedrowicz (46' Szymon Grączewski [05], Sebastian Kieraś, Kacper Knera, Igor Strzałek, Bartosz Dziemidowicz, Jordan Majchrzak

Trener: Rafał Gębarski, I trener: Norbert Misiak



Legia U16 5-2 (2-0) Jagiellonia Białystok 05

Gole:

1-0 20 min. Szymon Siodłowski (as. Oskar Lachowicz)

2-0 41 min. Kacper Rojkowicz (as. Maciej Bochniak - karny)

3-0 49 min. Tomasz Rojkowski (as. Szymon Siodłowski)

3-1 68 min. Oliwier Kryszczuk (karny)

3-2 72 min. Dawid Hinz

4-2 76 min. Igor Szostek (głową, as. Lucio Ceci głową po rzucie rożnym)

5-2 88 min. Tomasz Rojkowski (as. Lucio Ceci)



Strzały (celne) [40-90']: Legia 12 (10) - Jagiellonia 4 (3)



Legia: Hubert Nowak [06] (Bartłomiej Górnaś ng) - Kacper Stankiewicz (46' Igor Szostek), Ignacy Morawski (68' Hubert Ogórek), Bartosz Krasuski, Lucio Ceci - Roman Zhuk [06] (67' Kacper Rojkowicz), Kajetan Pysz [06](83' Roman Zhuk), Oskar Lachowicz, Kacper Rojkowicz (46' Tomasz Rojkowski [06]), Maciej Bochniak (73' Ignacy Morawski), Szymon Siodłowski Ż (65' Kacper Stankiewicz)

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Udany mecz legionistów w ramach przygotowań do rundy wiosennej. Choć wynik mógłby sugerować co innego, pierwsza połowa była stosunkowo wyrównana. Oba zespoły grały nieźle i stwarzały sobie okazje bramkowe, jednak tylko Legia wykazała się skutecznością. W drugiej połowie podopieczni trenera Kalinowskiego zdecydowanie przejęli inicjatywę i stworzyli sobie szereg sytuacji bramkowych (m.in. dwukrotnie Lachowicz), wykorzystując jedną z nich. Gdy wydawało się, że losy spotkania są rozstrzygnięte, naszym graczom przytrafiły się dwa błędy w ocenie sytuacji na boisku, które spowodowały, że goście znaleźli się w końcu pod bramką Legii i skwapliwie wykorzystali te sytuacje. Gol na 3-2 podrażnił naszych zawodników, którzy szybko odpowiedzieli trafieniem Szostka po rzucie rożnym. Wynik meczu ustalił w końcówce, po kolejnym dograniu Ceciego, Tomasz Rojkowski. Napastnik z rocznika 2006 został w tej rundzie przesunięty do zespołu U16, a dwa zdobyte w sobotę gole są solidnym prognostykiem na przyszłość.



Legia U15 9-2 (1-1) Drukarz Warszawa 05A (U16)

Gole:

0-1 27 min. Szymon Cłapiński (rzut karny)

1-1 32 min. Przemysław Mizera (as. Piotr Zieliński)

2-1 44 min. Przemysław Mizera (as. Karol Kosiorek)

3-1 55 min. Piotr Zieliński (as. Jakub Żewłakow)

4-1 65 min. Przemysław Mizera (as. Jakub Kowalski)

5-1 66 min. Kacper Bogusiewicz (as. Maciej Saletra)

6-1 69 min. Karol Kosiorek (as. Przemysław Mizera)

6-2 72 min. Antoni Szczepaniak

7-2 74 min. Piotr Zieliński (karny po faulu na Karolu Kosiorku)

8-2 79 min. Przemysław Mizera (as. Karol Kosiorek)



Strzały:

I połowa - Legia 13 (11) - Drukarz 13 (8)

II połowa - Legia 13 (12) - Drukarz 4 (1)



Legia: Michał Malinowski (46' Miłosz Kaniasty) - Karol Kosiorek, Maciej Saletra (Kpt), Jakub Nędzyński. Jakub Kowalski Ż (67' Adam Bąkiewicz) - Konrad Kraska [07] (41' Mikołaj Kotarba [07]), Jan Leszczyński [07])(62' Maciej Złotkowski), Kacper Bogusiewicz, Jakub Żewłakow (69' Jakub Chodkowski), Piotr Zieliński, Przemysław Mizera

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Spotkanie z Drukarzem miało dwa różne oblicza. Do przerwy goście (którzy na wiosnę występować będą w Ekstralidze U16) mocno pressowali i legioniści mieli pewne problemy z wyprowadzeniem piłki i wyjściem spod krycia. Po zaciętej wymianie ciosów, do przerwy był remis. W II odsłonie naszym zawodnikom wyprowadzenie piłki z własnej strefy wychodziło coraz lepiej, a podopieczni Karima Abbassiego zapłacili utratą sił za bardzo ambitną grę w pierwszej połowie. Gracze Legii pokazali duże możliwości ofensywne (skutecznością błysnął Przemysław Mizera - napastnik pozyskany latem z Iskry Pszczyna, który jesienią był jeszcze wypożyczony do swego macierzystego klubu - który zdobył 4 gole i brał aktywny udział w poczynaniach ofensywnych także na wcześniejszych etapach rozegrania). Gościom, choć nie do końca wytrzymali kondycyjnie trudy spotkania, także należą się pochwały za to, że nie grali asekuracyjnie i póki mogli, stawiali bardzo zacięty opór.



Legia U14 - Hetman Zamość U14



Legia: Dawid Ostrowski - Dawid Foks, Leon Ziętek, Antoni Wasiak-Libiszowski, Maciej Jaroszewski, Kuba Nawrocki, gr. testowany, Alex Cetnar, Mateusz Różański, Leon Falecki, Igor Busz, Stanisław Gieroba, Maciej Jeleński, Aleks Płoszka

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



W ramach delikatnego rozruchu po przerwie zimowej, podopieczni Jakuba Renosika zmierzyli się z rówieśnikami z Hetmana Zamość. Wynik był tym razem kompletnie nieistotny, ważniejsze było przypomnienie sobie kilku dobrych boiskowych nawyków i sprawdzenie paru możliwych wariantów gry. Jak się okazało, mimo siarczystego mrozu na zewnątrz, mechanizmy naszej drużyny były bardzo dobrze naoliwione. Nieoficjalny - i całkiem udany - debiut w Legii zaliczył pozyskany z UKS SMS Stal Mielec pomocnik Alex Cetnar. Legioniści będą stopniowo podwyższać poprzeczkę - w środę zagrają z niedawnym uczestnikiem baraży o CLJ U15 - Żuri Olsztyn, a potem z Widzewem Łódź.



Legia LSS U12 - Znicz Pruszków 2009B (U12)



Legia LSS: Hubert Lomankiewicz - Antoni Rybarczyk, Jakub Szymaniak, Aleksander Dworski, Piotr Keller, Jakub Przybylski, Omar Sawo, Wiktor Manasterski, Aleksander Dyrała, Krystian Wróblewski, Maks Małkiewicz

Trener: Arkadiusz Borowy, II trener: Krzysztof Krakowski



Podczas gdy zespół U12 Akademii mierzy się w lidze ze Zniczem Pruszków I, zawodnicy Legia Soccer Schools (którzy grają w lidze z graczami o rok starszymi) zmierzyli się z zespołem 2009B Znicza. Goście jednak również awansowali do I ligi okręgowej, więc byli bardzo ciekawym rywalem dla młodych legionistów. Był to dla nich przede wszystkim rozruch po zakończonym niedawno obozie sportowym. Z tej przyczyny w meczu wzięli udział zasadniczo ci zawodnicy, którzy pojechali na obóz. Spotkanie okazało się bardzo ciekawe, mimo że nie padł w nim grad goli (a może po części i dlatego...). Dopiero w końcówce spotkania worek z bramkami się rozwiązał. Po dobrych pierwszych minutach w wykonaniu LSS, pruszkowianie długo "gonili" - trzeba jednak powiedzieć, że nasi zawodnicy do końca trzymali rękę na pulsie, prezentując dobrą dyspozycję. Za tydzień podopieczni trenera Borowego zaczną rywalizację w Mistrzowskiej Lidze Zimowej na Ł3, a niewykluczone są też dodatkowe sparingi przed przypadającym w II połowie marca rozpoczęciem ligi MZPN (U13).