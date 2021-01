Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

Rado - 22 minuty temu, *.inetia.pl Zaraz, ile to miało być, 10-12 mln euro? Buahahahaha odpowiedz

Arek - 26 minut temu, *.tpnet.pl No dobra. Tyle odejść, a ja się pytam, kiedy ktoś ku... przyjdzie? Bo nawet jeśli ktoś w ogóle dojdzie, to przecież pół rundy zgrywać się będą. Poza tym po sezonie chyba dwunastu kontrakty się kończą, a oni czekają nie wiem na co. Śmiali się wszyscy z Żewłaka, ale on to przynajmniej miał kontakty. A teraz? odpowiedz

Pacz - 3 minuty temu, *.t-mobile.pl @Arek: Dokładnie, po końcu ligi część odejdzie, a zaczną się eliminacje do europucharów i znowu zostaniemy w ciemnej du*ie. odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czy w związku z odejściem Karbo odbyło się "polskie" pożegnanie ???

Bo dzisiaj rano wolne mają........ odpowiedz

X - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kiedy ktoś dojdzie?! Powodzenia Karbo! odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @X: ja dziś doszedłem.:-) odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.net.pl Prawdziwi Janusze biznesu...

Powodzenia Michal! odpowiedz

RAFAL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Powodzenia Legionisto.Bedzie cię brakować.Tylko Legia.???????????? odpowiedz

Codziennie rano wstaje i mysle o tym ile jeszcze bedzie gnebil nas mioduski i kucharski - 1 godzinę temu, *.chello.pl Good luck!!! odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Szczęśliwy opuszcza ten urdel Miodka. odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Szkoda że nie został do końca był mocnym punktem cóż czuję że nadchodzą bardzo chude. lata pan prezes z panem dyrektorem bawią się w najlepsze a Dubaju a transferów jak niebyli tak niema i czuje coś ze nie będzie a jak kogoś ściągną to aby nam oczy zamydlić boję się jeszcze jednego ze z panem mioduskim celowo mała litera w ciągu dwóch trzech lat będziemy grać o utrzymanie odpowiedz

1909 - 2 godziny temu, *.media.pl Powodzenia Legionisto. W tej sytuacji trzeba ściągnąć Rosołka odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.chello.pl Powodzenia karbo i czekamy na ciebie odpowiedz

lucho_83 - 3 godziny temu, *.chello.pl Powodzenia! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.