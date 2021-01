Martins: W sparingu nie jest najważniejsze zwycięstwo

Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.

- Czujemy się lepiej fizycznie, ale też taktycznie. Sporo nad tym pracujemy - po to właśnie są takie zgrupowania. Dzisiaj czeka nas sparing z silnym przeciwnikiem. Musimy wykorzystać pozostałe na zgrupowaniu dni na doskonalenie elementów fizycznych i taktycznych. Szczerze mówiąc, w takich meczach nie skupiamy się na przeciwniku, ale na naszej grze. Musimy grać dobrze, a nie myśleć o tym, co potrafi nasz rywal. Nie jest ważna analiza przeciwnika, ale tego, co my musimy zrobić na boisku. Zwycięstwo oczywiście zawsze jest istotne, ale nie najważniejsze w tego typu meczach. Musimy rozwijać swoje umiejętności fizyczne, między innymi po to gramy, ale także pokazać postępy taktyczne i wykorzystać to, nad czym pracujemy na treningach - mówi przed dzisiejszym sparingiem z Dynamem Kijów Andre Martins.