Niespodziewana wizyta fanów FC Den Haag w Waalwijk

W Holandii, podobnie jak w Polsce, mecze ligowe rozgrywane są bez udziału publiczności. FC Den Haag w obecnym sezonie musi bronić się przed spadkiem z Eredivisie. Po 17. kolejkach zespół naszych przyjaciół zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli holenderskiej ekstraklasy z dziesięcioma punktami na koncie. Piłkarze z Hagi rzadko sprawiają niespodzianki swoim kibicom, a ostatnia miała miejsce 9 stycznia, przy okazji wyjazdowego meczu z RKC Waalwijk, zakończonego wygraną FC Den Haag 1-0 po bramce Boya Kemper. Kibice FC Den Haag na tym meczu również sprawili niespodziankę... pojawiając się na wyjeździe. Do oddalonego o niespełna 100 kilometrów Waalwijk, dotarła delegacja fanatyków z Hagi, która kilkanaście minut przed rozpoczęciem meczu szturmowała bramy (obstawione przez ochronę), a następnie zaznaczyła swoją obecność kilkoma okrzykami z bardzo bliskiej odległości od murawy. Przyjezdni rzucili odpalili również trochę pirotechniki, część rac ciskając na boisko. Jutro piłkarze FC Den Haag zagrają wyjazdowe spotkanie z Vitesse Arnhem. W sezonie 2020/21 z Eredivisie spadną dwie ostatnie drużyny, a szesnasty zespół walczyć będzie o utrzymanie w barażach z zespołami z zaplecza ekstraklasy. Piłkarze z Hagi do bezpiecznego, piętnastego miejsca tracą cztery punkty.

