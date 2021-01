Boisko Lucjana Brychczego - projekt z budżetu obywatelskiego na rok 2021

Nowa inicjatywa jednego z kibiców Legii z Ochoty - "Bobicza", w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021 dla m.st. Warszawy, związana jest z żywą legendą naszego klubu, Lucjanem Brychczym. Głównym punktem inicjatywy jest wybudowanie Boiska Lucjana Brychczego przy Zespole Szkół przy ulicy Urbanistów 3 na warszawskiej Ochocie. Zgodnie z przygotowanym, szczegółowym projektem, planowane jest wybudowanie boiska ze sztuczną nawierzchnią, wraz z masztami oświetleniowymi, piłkochwytami, jak również napisem wzdłuż linii bocznej "Boisko Lucjana Brychczego". Przy wejściu na teren, znajdować się będzie odcisk dłoni pana Lucjana (podobnie jak ma to miejsce przy wyjściu z tunelu przy Ł3), a wzdłuż murawy, znajdować się będą tabliczki z opisem osiągnięć legendy Legii Warszawa. Drugi punkt tego samego projektu, zakłada powstanie muralu przedstawiającego Lucjana Brychczego , na ścianie sali gimnastycznej, na podstawie fotografii Eugeniusza Warmińskiego. Praca ma podkreślać niezwykłą technikę, z której słynął popularny "Kici". Ponadto zgodnie z przygotowanym projektem, planowany jest zakup 1916 piłek dla warszawskich szkół i przedszkoli . "Dzięki temu akcja swoim zasięgiem obejmie całe miasto. W praktyczny sposób przyczyni się do rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży oraz godnie upamiętni jedną z najwybitniejszych postaci w historii polskiej piłki" - informuje pomysłodawca całej inicjatywy. Projekt "Boisko Lucjana Brychczego" będzie zgłoszony w obszarze ogólnomiejskim budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy na rok 2021, w związku z czym, każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł oddać na niego głos, niezależnie od projektów w swojej dzielnicy. Weryfikacja przygotowanego projektu będzie miała miejsce w najbliższych miesiącach, zaś samo głosowanie powinno się odbyć w czerwcu tego roku. Łączny koszt projektu szacowany jest na ok. milion złotych. Przypomnijmy, że wcześniej, również z inicjatywy Bobicza, z budżetu partycypacyjnego dla m.st. Warszawy za rok 2020, przy boisku szkolnym przy ulicy Gorlickiej 3 na warszawskiej Ochocie, powstał mural przedstawiający inną legendę Legii Warszawa , Kazimierza Deynę . Aby zachować spójność, mural Lucjana Brychczego zachowany będzie w podobnej stylistyce, a jego ostateczny projekt będzie przygotowany przy okazji realizacji. Stan obecny:

Czwarty Pasek Na Dresie - 43 minuty temu, *.chello.pl niezła marża na projekcie :D odpowiedz

Szacunek - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Wyobraźcie sobie co musi czuć Pan Lucjan i jego rodzina. Piękna sprawa :) odpowiedz

Rocznik 81 - 58 minut temu, *.play-internet.pl Ale jazda, moje Technikum haha, mam sentyment choć z tego co widzę to niezły syf tam teraz jest. Chętnie przyjadę z rodziną jak uda się to wygrać, jeszcze ten mural. Ciary... odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl fajne to ! bardzo !!! kocham Bobicza ! wraca wiara w Piękno i Rozum . LEGIA TO POTĘGA !!! odpowiedz

Grudziądz - 1 godzinę temu, *.smgr.pl Też grałem z chłopakami na tym boisku, mam sentyment do tego boiska... powodzenia w głosowaniu. odpowiedz

Szczęśliwice - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie policzę, ile tam kilometrów wybiegałem i bramek strzeliłem oraz jak fajnie się po płytach wślizgiem jeździło gdy popadało.

Brawo Bobicz, fantastyczna inicjatywa, łezka się kręci. odpowiedz

Tbox - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bobicz Kozak, wielkie LEGIJNE serce. Czasem słychać głosy - co ja mogę zrobić dla Legii...? Tutaj nie ma gadania jest działanie. Gratulacje. Zbijemy pionę przy megafonie.

Super projekt. odpowiedz

floyd - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Bobicz fajny typ, na koszykówce nigdy nie byłem ale kiedyś prowadził doping na prostej na jakims sparingu i było bardzo wesoło:) nie widziałem ze do tego inicjuje tak wartościowe rzeczy, pomysł świetny, brawo! odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl świetny pomysł!!! odpowiedz

Piasek - 3 godziny temu, *.inetia.pl To ma mieć wymiary typowego orlika? Bo na tych animacjach wydaje się trochę małe. odpowiedz

Gosc - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Piasek: na stronie miasto moje a w nim masz dokładne wymiary. 40x25m jak dobrze pamiętam czyli taki mini orlik. odpowiedz

sztos - 3 godziny temu, *.play-internet.pl ktoś miał łeb żeby coś takiego złożyć! brawo odpowiedz

Pacz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @sztos: A konkretnie Bobicz, kibic Legii z Ochoty. Wspaniały pomysł, oby doszedł do skutku. odpowiedz

Remino - 4 godziny temu, *.orange.pl TAK ! odpowiedz

Witam - 4 godziny temu, *.inetia.pl KOZAK !!!!! odpowiedz

Obi - 4 godziny temu, *.chello.pl Super pomysł. Głosuję w tym roku ZA!!! odpowiedz

