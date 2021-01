Fotele motorniczych na ławce rezerwowych

Podczas niedzielnego meczu koszykarzy Legii Warszawa z Anwilem Włocławek w hali OSiR Bemowo zadebiutowała nowa ławka rezerwowych, przygotowana dla warszawskiej drużyny specjalnie przez Tramwaje Warszawskie, jednego ze sponsora sekcji. Efektowne czerwone fotele przymocowane do specjalnej konstrukcji (na kółkach, aby ułatwić ich transport) przyjechały na Bemowo w czwartek, 14 stycznia. Tramwaje Warszawskie przygotowały dla legionistów eleganckie, świeżo wytapicerowane, czerwone fotele z zagłówkami, z jakich na co dzień korzystają motorniczowie warszawscy w tramwajach miejskich. Foteli jest czternaście - tak, aby zmieściła się na nich cała kadra meczowa wraz ze sztabem szkoleniowym i medycznym.

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.81.66 Fotele imienia Karola Krawczyka ;-) odpowiedz

Prakyczny - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pięknie będą chłonąć pot zawodników :) odpowiedz

Maro - 1 godzinę temu, *.net.pl Ja widzę piętnaście nie czternaście ;) odpowiedz

Leo - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Maro: Ty jak coś palniesz... Cicho, jeszcze będą musieli dopłacić za jeden, a tak... :) odpowiedz

Hoh - 4 godziny temu, *.centertel.pl A dla gości też są takie fotele? odpowiedz

Wek - 3 godziny temu, *.chello.pl @Hoh: nie, słoiki w tramwaju korzystają z miejsc stojących odpowiedz

Kwas70 - 21 minut temu, *.oktv.se @Hoh: te plaskikowe ze starych przecinakow i kasownik przed wyjsciem z szatni odpowiedz

edd - 4 godziny temu, *.plus.pl Spoko odpowiedz

