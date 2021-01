Na żywo

LIVE!: Dynamo - Legia

Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r. 11:10 Woytek

O godzinie 14 na obiekcie Sevens Stadium, oddalonym o 60 km od hotelu Jebel Ali Beach, w którym mieszkają piłkarze Legii, odbędzie się sparing z Dynamem Kijów. Szczegółowe bieżące informacje na temat przeciwnika znajdziecie tutaj. Dokładnie rok temu "Wojskowi" zremisowali z Dynamem 1-1.



Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! z Dubaju.



Kursy na mecz z Fortunie

Kurs na wygraną Legii wynosi 3,15, a na zwycięstwo Ukraińców 1,95. Legioniści jeszcze nigdy nie przegrali z Dynamem w sparingu, a grali już 4 razy. Ponadto drużyna Czesława Michniewicza jest w innym momencie przygotowań, co powinno dawać większe szanse na osiągnięcie korzystnego rezultatu. W Fortunie można obstawiać ile bramek lub wytypować dokładny wynik tego starcia.

TRANSMISJA TV

Transmisję z meczu przeprowadzi stacja TVP Sport. Spotkanie dostępne będzie także w internecie na sport.tvp.pl oraz na kanałach YouTube TVP Sport i Dynama Kijów.