Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Jerzy Brzęczek przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski. Dziennikarze potwierdzają, że nie podał się do dymisji, a został zwolniony. 49-latek był selekcjonerem reprezentacji Polski od 12 lipca 2018 roku.

bep - 1 minutę temu, *.230.197 Alleluja! odpowiedz

Pawełek - 11 minut temu, *.netfala.pl Daliście to info nawet przed gazeta.pl. Nieźle! odpowiedz

Normalny człowiek - 13 minut temu, *.net.pl Wreszcie ktoś tam na górze się obudził.

Bardzo dobra informacja!

Mam nadzieję, że kolejny selekcjoner to będzie ktoś z wiedzą i doświadczeniem, a nie kolejny "fachowiec", który prawdziwą piłkę zna z tv.

Kolej na Legię. Dosyć marazmu i udawania, że wszystko jest ok odpowiedz

123 - 16 minut temu, *.247.7 Ida wybory i Rudy gra pod publike. odpowiedz

123 - 15 minut temu, *.247.7 @123: oczywiscie wybory w pzpn. odpowiedz

Remino - 17 minut temu, *.orange.pl Chwała Ci Panie!!! odpowiedz

Gruby - 21 minut temu, *.play-internet.pl Boniek, jak Ty mnie teraz zaimponowałeś.... odpowiedz

unti - 21 minut temu, *.140.150 Michniewicz od czwartku w reprezentacji ....dzisiejszy sparing już ostatni odpowiedz

Paco - 23 minuty temu, *.190.43 Dobra wiadomość . Teraz jeszcze Dariusz Loczek niech sobie pójdzie w pineski i będzie dobrze . Ta świnia dopiski nie wydusi ostatniej złotówki to nie da nam spokoju odpowiedz

1909 - 30 minut temu, *.media.pl Michniewicz dziękujemy ojczyzna Cie potrzebuje!!! odpowiedz

Coucz - 31 minut temu, *.centertel.pl Chyba strona PZPN haknięta ;) odpowiedz

Łysy - 32 minuty temu, *.chello.pl No Rudy... żeś mnie zaimponował normalnie w tym momencie... odpowiedz

Po(L)ubiony - 33 minuty temu, *.chello.pl Teraz będzie taki barter: Czesiek do repry, Brzęczek do Legii. Nic nie może mnie zdziwić. Boniek i Miodzio, po jednych pieniądzach. odpowiedz

oleoleoleole - 34 minuty temu, *.inetia.pl fake news!włam był na strony pzpn i ich twitera odpowiedz

ANTYzygo - 36 minut temu, *.com.pl wreszcie! odpowiedz

