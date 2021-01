Dynamo Kijów 0-2 Legia Warszawa

Pekhart razy dwa

Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r. 15:57 Woytek, źródło: Legionisci.com

W drugim sparingowym meczu podczas zgrupowania w Dubaju Legia Warszawa wygrała 2-0 z Dynemem Kijów. Obie bramki strzelił niezawodny Tomas Pekhart w odstępie 3 minut. Najpierw wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego, a następnie był faulowany w polu karnym i skutecznie wykonał jedenastkę.



Na starcie z wicemistrzem Ukrainy trener Czesław Michniewicz desygnował skład zbliżony do najsilniejszego. Pod nieobecność Josipa Juranovicia na prawej obronie od początku wystąpił Paweł Wszołek. Na ławce rezerwowych usiadł Artur Jędrzejczyk, a opaskę kapitana przejął Artur Boruc.



Początek spotkania należał do Legii, która częściej przebywała na połowie rywali. Dla Dynama to dopiero początek zgrupowania - Ukraińcy rozpoczęli treningi w Dubaju dopiero w sobotę. W 5. minucie szarżę lewą stroną rozpoczął Luquinhas, ale został sfaulowany. Piłkę dośrodkowaną z rzutu wolnego uderzył głową Tomas Pekhart, ale nie trafił w bramkę. W 10. minucie strzał z 16 metrów bez przyjęcia wykonał Andre Martins, ale bramkarz zdołał wybić futbolówkę na rzut rożny.

Na początku fajnie pokazał się Kacper Skibicki, który nie bał się pojedynków z rywalami i odważnie podłączał się do akcji ofensywnych.



Dynamo doszło do głosu dopiero w 20. minucie. Najpierw z niezłej pozycji niedokładnie uderzył Witalij Mykołenko, a chwilę później w sytuacji sam na sam z Borucem nad poprzeczką przestrzelił Benjamin Verbić. W tej sytuacji błąd popełnił Igor Lewczuk, który stracił piłkę blisko własnego pola karnego.



W 29. minucie legioniści objęli prowadzenie, a piłkę do bramki skierował nie kto inny jak Tomas Pekhart. Czech wykorzystał dobre dośrodkowanie Andre Martinsa z rzutu rożnego i z bliskiej odległości pokonał bramkarza Dynama. Kilka minut później z prawej strony idealnie dośrodkował Wszołek, a Pekhart został popchnięty przez Tomasza Kędziorę i sędzia wskazał na wapno. Jedenastkę na bramkę bez problemów zamienił Pekhart. W 37. minucie z 18 metrów uderzył Luquinhas, ale posłał piłkę tak z 18 metrów na bramką.



W 38. minucie Tomasz Kędziora został sfaulowany tuż przy linii bocznej pola karnego przez Filipa Mladnovicia, ale mur legionistów zablokował uderzenie ze stałego fragmentu gry. PIęć minut przed przerwą Walerian Gwilia zagrał sprytną górną piłkę do Pekharta, ale czech minimalnie nie sięgnął piłki. Chwilę później Verbić po rykoszecie trafił w słupek, a Wiktor Cyhankow dobił piłkę do pustej bramki, ale sędziowie dopatrzyli się spalonego. W 44. minucie Mladenović idealnie wypatrzył Gwilię na piątym metrze, ale Gruzin koszmarnie przestrzelił...



fot. Hagi / Legionisci.com



W przerwie trener Legii dokonał czterech zmian. W polu Igora Lewczuka zastąpił Artur Jędrzejczyk, Tomasa Pekharta zmienił Kacper Kostorz, a Bartosz Slisz wszedł za Andre Martinsa. Między słupkami bramki Artura Boruca zastąpił natomiast Radosław Cierzniak. Szkoleniowiec Dynama Mircea Lucescu wymienił aż 10 zawodników i mecz się wyrównał.



W 60. minucie legioniści próbowali sprytnie rozegrać rzut wolny posyłając piłkę miękko w pole karne, ale sędziowie dopatrzyli się pozycji spalonej Pawła Wszołka. W 63. minucie za Kacpra Skibickiego wszedł Mateusz Cholewiak. Przez wiele minut żadna z drużyn nie stworzyła sobie dogodnej sytuacji do strzelenia gola. Po 30 minutach z placu gry zszedł Kostorz, a zastąpił go Rafael Lopes. W 83. minucie z ostrego kąta po zagraniu Bartosza Slisza w polu karnym uderzył Cholewiak i piłka tylko musnęła poprzeczkę i wróciła na boisko.



Ostatni sparing w Zjednoczonych Emiratach Arabskich "Wojskowi" rozegrają w czwartek, 21 stycznia o godzinie 14:00.