Michniewicz o zwolnieniu Brzęczka

Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r. 16:16 Hagi, źródło: Legionisci.com

- Informacja o zwolnieniu Jerzego Brzęczka dotarła do nas gdy jechaliśmy autokarem na sparing. Nie wiem co się stało... Znam prezesa Zbigniewa Bońka i jak kogoś zatrudniał, to nie zwalniał. Jestem w szoku i nie wiem co się naprawdę stało. Ciężko to skomentować - powiedział Czesław Michniewicz poproszony o komentarz po zwolnieniu selekcjonera.



- Ja i reprezentacja? Nawet o tym nie myślcie. Niech nikt o tym nie myśli, łącznie ze mną. Trenuję klub i skupiam się tylko na tym - dodał.