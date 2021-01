Siatkówka

Mecz o siatkarską karierę - zbiórka

Środa, 20 stycznia 2021 r. 20:38 Redakcja

Daniel Rosa to jeden z najbardziej doświadczonych siatkarzy siatkarskiej Legii. Od początku reaktywacji sekcji w 2014 roku broni barw "Wojskowych". Niestety z uwagi na problemy z kolanem, jego kariera stanęła pod znakiem zapytania.



Pierwsze niepokojące objawy pojawiły się we wrześniu 2020 roku podczas okresu przygotowawczego do nowego sezonu. Wówczas środkowy Legii nabawił się kontuzji stawu kolanowego, która wyeliminowała go z gry na kilka miesięcy. Rehabilitację zawodnik odbywał na własny koszt, jako że fundusze sekcji nie pozwalały na jej pokrycie, a prośba o pomoc, z jaką siatkarscy włodarze zwrócili się wówczas do piłkarskiej Legii, pozostała bez odpowiedzi. Wszystko zdawało się iść w dobrym kierunku – bóle kolana, z jakimi zawodnik się zmagał, ustały, a on wrócił w grudniu do treningów. Niestety, dolegliwości szybko powróciły i siatkarz musiał wstrzymać się z jakimikolwiek przygotowaniami do dalszej części sezonu do momentu diagnozy lekarskiej. Ta nie dawała nadziei – by Rosa mógł jeszcze zagrać w siatkówkę, niezbędna będzie artroskopia kolana. Koszt zabiegu wraz z konieczną rehabilitacją to ok. 10 tys. złotych.



- Lekarz pokazywał mi, jak to wygląda – na więzadle rzepki mam martwą tkankę i ona jakby dzieli więzadło na dwie części, a ono powinno być jednością. Nie widać znaczącej poprawy po leczeniu zachowawczym, żeby to w jakiś sposób się regenerowało. Zmiany są na tyle duże, że samoistnie niestety nic się w tym kolanie nie zadzieje i stąd decyzja o zabiegu metodą artroskopii, polegającym na plastyce przyczepu rzepkowego więzadła właściwego rzepki - mówi nam zawodnik.



Jako że ani sekcji ani samego zawodnika nie stać na opłacenie zabiegu z własnej kieszeni, zdecydowano o przeprowadzeniu otwartej zbiórki z nadzieją, iż uda się zebrać niezbędną kwotę i że Rosę obejrzymy jeszcze na boisku w koszulce z numerem 2 z herbem Legii.



- Chcemy zebrać tę kwotę i wierzymy, że wspólnie nam się uda. Legijna oraz siatkarska społeczność już nie raz udowodniły jak potrafią się jednoczyć we wspólnym, szczytnym celu. Chcemy, aby Daniel dalej zachwycał nas swoją grą. Aby tak się stało prosimy o Wasze wsparcie. Każda złotówka jest na wagę złota - informują organizatorzy.



Zbiórkę możecie wspomóc klikając w ten link