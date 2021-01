Legia w Dubaju

Wyrównawczy trening taktyczny. Powrót Juranovicia

Wtorek, 19 stycznia 2021 r. 09:28 Hagi, źródło: Legionisci.com

We wtorkowe przedpołudnie na boisku nie ćwiczyła zawodnicy, którzy w sparingu z Dynamem Kijów rozegrali więcej niż 45 minut. Główna grupa pozostała więc na regeneracji w hotelu, a na boisku stawili się pozostali. Nadal przerwę od treningów ma Joel Valencia, ale do zajęć z piłką wrócił Josip Juranović, który w ostatnich dniach narzekał na uraz przeciążeniowy uda.



Fotoreportaż z treningu - 28 zdjęć Hagiego



Ponadto na murawie obecni byli: Mateusz Cholewiak, Nikodem Niski, Rafael Lopes, Bartłomiej Ciepiela, Jehor Macenko, Jakub Kisiel, Ariel Mosór, Mateusz Hołownia, Kacper Kostorz i Bartosz Slisz.







- Były to zajęcia wyrównawcze w zakresie taktyczno-technicznym. Doskonalenie przyjęcia piłki w pozycji otwartej oraz duża intensywność myślenia. Gra, którą zorganizowaliśmy była skomplikowana jeśli chodzi o podejmowanie decyzji i zmienność sytuacji. Nie było wysokiej intensywności motorycznej, ale była wysoka intensywność intelektualna - powiedział po treningu Przemysław Małecki.



Osobno pod okiem Krzysztofa Dowhania i Jana Muchy ćwiczyła trójka bramkarzy Radosław Cierzniak, Kacper Tobiasz i Cezary Miszta. Indywidualne treningi cały czas kontynuuje Marko Vesović. Na jego powrót do pełnej sprawności będziemy musieli jeszcze poczekać.



